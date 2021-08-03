Бывшего руководителя LVĢMC сурово наказали за пьяную езду

Не называя имени, Госполиция подтвердила, что 1 июля в Добельском крае на автодороге Рига - Лиепая был остановлен автомобиль, в выдохе водителя которого было констатировано более двух промилле алкоголя.

К водителю применен денежный штраф в размере 1200 евро и лишение прав на пять лет.

Известно, что Хармсенс после того, как его пьяным остановила полиция, написал в Министерство защиты среды и регионального развития заявление об уходе.

В данный момент обязанности председателя правления LVĢMC исполняет Эгил Зариньш.