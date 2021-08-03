Вт, 3.08.2021
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Эвия Шталберга, представитель Национальной службы здравоохранения

Бывшего руководителя LVĢMC сурово наказали за пьяную езду

Иллюстративное фото ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция оштрафовала бывшего председателя правления Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) Ингемара Хармсенса на 1200 евро и лишила водительских прав на пять лет, сообщает агентство LETA.

Не называя имени, Госполиция подтвердила, что 1 июля в Добельском крае на автодороге Рига - Лиепая был остановлен автомобиль, в выдохе водителя которого было констатировано более двух промилле алкоголя.

К водителю применен денежный штраф в размере 1200 евро и лишение прав на пять лет.

Известно, что Хармсенс после того, как его пьяным остановила полиция, написал в Министерство защиты среды и регионального развития заявление об уходе.

В данный момент обязанности председателя правления LVĢMC исполняет Эгил Зариньш.

Хармсенс и Зариньш начали выполнять рабочие обязанности 11 июня 2019 года. Ранее Хармсенс был председателем правления Saldus medicīnas centrs.


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