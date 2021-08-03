Вт, 3.08.2021
Забор будет закреплен так, чтобы его нельзя было легко перерезать, а наверху будет колючая проволока. Видас Мачайтис, полковник и заместитель начальника Государственной пограничной службы Литвы
Видас Мачайтис, полковник и заместитель начальника Государственной пограничной службы Литвы

На набережной 11 ноября и на улице 13 января будут ремонтировать дорожное покрытие

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

С сегодняшнего дня и до 8 августа в ночное время будут проводиться уличные ремонтные работы на нескольких участках набережной 11 ноября и улицы 13 января, сообщили агентству LETA в департаменте сообщения Рижской думы.

Существенных ограничений движения не планируется, движение общественного транспорта закрыто не будет.

С 2 ночи и до 6 утра ремонтные работы будут проходить на участке набережной 11 ноября - от дома номер 31 до здания номер 39, на набережной 11 ноября - под Каменным мостом, на перекрестке набережной 11 ноября за железнодорожным мостом, и на перекрестке улицы 13 января с улицей Прагас. С часу ночи и до 6 утра работы будут проводиться на улице 13 января, рядом с магазином Stockmann.

В ночь с 3 на 4 августа планируется провести работы по фрезеровке асфальтового покрытия, чтобы асфальтовое покрытие можно было уложить в ближайшие ночи. Работы также могут быть завершены и до указанной даты.

Ремонт дорожного покрытия проводится в ночное время, когда интенсивность движения транспорта ниже. Рабочие зоны будут оборудованы соответствующими ограждениями и дорожными знаками.


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