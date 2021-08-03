На набережной 11 ноября и на улице 13 января будут ремонтировать дорожное покрытие

Существенных ограничений движения не планируется, движение общественного транспорта закрыто не будет.

С 2 ночи и до 6 утра ремонтные работы будут проходить на участке набережной 11 ноября - от дома номер 31 до здания номер 39, на набережной 11 ноября - под Каменным мостом, на перекрестке набережной 11 ноября за железнодорожным мостом, и на перекрестке улицы 13 января с улицей Прагас. С часу ночи и до 6 утра работы будут проводиться на улице 13 января, рядом с магазином Stockmann.

В ночь с 3 на 4 августа планируется провести работы по фрезеровке асфальтового покрытия, чтобы асфальтовое покрытие можно было уложить в ближайшие ночи. Работы также могут быть завершены и до указанной даты.