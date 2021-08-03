Ассоциация врачей выступает категорически против лотереи для вакцинированных

Как сообщили агентству LETA в ассоциации, использование налоговых льгот для мотивации населения оздоровляться, по мнению организации, разрешено только в исключительных случаях. Ассоциация призывает положить конец растрате денег налогоплательщиков на неэффективные рекламные кампании и направить деньги на укрепление системы здравоохранения Латвии.

Правление Латвийской ассоциации врачей подчеркивает, что лотерея для вакцинированных и рекламные кампании одного слогана - не лучший способ просвещения и охвата населения вакцинацией от Covid-19. Более того, ассоциация считает, что такие действия обесценивают ценность человеческой жизни, потому что здоровье и вакцинация - это не лотерея.

Кроме того, Латвийская ассоциация врачей не понимает полезности и финансовой обоснованности запланированных затрат на подобную лотерею, потому что почти половина общего бюджета (примерно 520 000 евро) планируется выделить на рекламу, а не на выигрыши. По данным ассоциации, деньги, выделенные на лотерею, будут более полезны для лечения пациентов с Covid-19 и для укрепления потенциала системы здравоохранения.

Ассоциация призывает правительство, министерства и Сейм вместо лотереи нанимать профессионалов в области здравоохранения для информации и просвещения населения, а также больше сотрудничать с местными самоуправлениями и предпринимателями, которые могут более прямо и эффективно обращаться к конкретным группам людей.

В то же время Латвийская ассоциация врачей признает, что Латвия не уникальна и такие лотереи проводятся во всем мире. "К сожалению, в большинстве случаев этот подход не приносит результатов, поскольку он не направлен на удовлетворение потребностей конкретных целевых групп", - объясняет ассоциация.

Ассоциация призывает также переосмыслить, например, стратегию предоставления бесплатных проездных билетов, обедов или талонов на питание, чтобы увеличить охват вакцинацией и адресную поддержку определенных групп общества.