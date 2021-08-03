Дуэт Граудиня/Кравченока вышел в полуфинал Олимпиады и будет сражаться за медали

В четвертьфинале Граудиня и Кравченока встречались с канадками Хизер Бансли и Бренди Вилкерсон. Матч завершился со счётом 2:1 (21:13, 18:21, 15:11) в пользу латвийских волейболисток.

Напомним, латвийские "пляжницы" стартовали на Играх в Токио с поражения от американок Келли Клас и Сары Спонсиле (1:2), а затем одержали две победы - над бразильянками Аной Патрисией Силвой Рамос/Ребекой Кавальканти Барбоза Силвой (2:1) и кенийками Гауденсию Макоху/Браксидесу Хадамби (2:0).

В 1/8 финала Граудиня и Кравченока победили Надежду Макрогузову и Светлану Холомину (2:1), которые представляют команду Олимпийского комитета России (ОКР).

Олимпийские чемпионы по пляжному волейболу определятся 6 и 7 августа.