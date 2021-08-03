В Латвии снова доступна вакцина Johnson & Johnson

Поставленные дозы уже направлены для выездной вакцинации в конце недели в разных городах Латвии, для выездной вакцинации на дому, на рабочих местах, а также в пункты вакцинации в торговых центрах по всей Латвии.

Напомним, запасы вакцины Johnson & Johnson закончились в Латвии в середине июля, до конца прошлой недели они не пополнялись. Запасов остальных вакцин все это время хватает, чтобы обеспечить интенсивный темп вакцинации, который, впрочем, сейчас не наблюдается.

В первый день недели в Латвии от Covid-19 был привит 3701 человек, однако это не свидетельствует о том, что темп вакцинации значительно вырос, так как неделю назад в течение дня были привиты 5662 человека. Впрочем, статистика за последние дни может измениться в лучшую сторону, так как не все медики вносят данные о сделанных прививках в единую базу данных в тот же день - часто это делается на день позже.