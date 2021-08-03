Видео ⟩ Литовские пограничники вернули обратно в Беларусь десятки нелегальных мигрантов

Он отметил, что такие случаи имели место в Швенчёнском, Шальчининкском и Игналинском районах.

Министерство внутренних дел Литвы во вторник в своем аккаунте в Facebook объявило, что располагает доказательствами, что "должностные лица Беларуси принимают участие в организации нелегальной миграции".

Видео: Как мигранты перебираются через границу

"В воскресенье в Шальчининкском районе с участвующего в операции вертолета Frontex была зафиксирована группа нелегальных мигрантов, которую сопровождал служебный автомобиль и находящиеся в нем лица. Транспортные средства такой модели используют сотрудники Государственного погранкомитета Беларуси", - сообщило МВД Литвы.

В понедельник министр внутренних дел Агне Билотайте подписала приказ, которым разрешила пограничниками разворачивать нелегальных мигрантов и направлять их на пограничные пункты или в дипломатические представительства.

Министр отметила, что разворачивать мигрантов позволяет международное право, если такое решение является временным и если мигрантам предлагается альтернативная возможность обращаться за убежищем.

Галерея: Мигранты в Литве

Границу Литвы с территории Беларуси в этом году уже пересекли почти 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это количество в 40 раз выше, чем за весь 2020 год.

Литва объявила экстремальную ситуацию из-за возросшего уровня нелегальной миграции. Официальные лица страны считают, что увеличившийся поток миграции - это организованная акция минского режима против Литвы.