Вт, 3.08.2021
Ситуация с Тимановской - иллюстрация бюрократической системы Беларуси, которая "весь год избавлялась от привычки самоконтроля, внутренних сдержек и остатков терпимости к критике". Артем Шрайбман, политический аналитик
Артем Шрайбман, политический аналитик

Осень близко? На Латвию надвигается неожиданно прохладная ночь

ФОТО: Pexels

В ночь на среду, 4 августа, температура воздуха в Латвии упадет до +7...+13 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается слабый ветер/безветрие, местами пройдет кратковременный дождь, также может образоваться туман.

День также будет безветренным, ожидается переменная облачность, а воздух прогреется до +20...+23 градусов. Кратковременный дождь может пройти только в некоторых местах.

В столице в среду будет преимущественно солнечная и сухая погода, слабый ветер. Температура воздуха до рассвета опустится до +12 градусов, в окрестностях города до +9 градусов. Днем температура поднимается до +22 градусов.


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