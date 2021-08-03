Осень близко? На Латвию надвигается неожиданно прохладная ночь
В ночь на среду, 4 августа, температура воздуха в Латвии упадет до +7...+13 градусов, прогнозируют синоптики.
В ночь на среду, 4 августа, температура воздуха в Латвии упадет до +7...+13 градусов, прогнозируют синоптики.
Ожидается слабый ветер/безветрие, местами пройдет кратковременный дождь, также может образоваться туман.
День также будет безветренным, ожидается переменная облачность, а воздух прогреется до +20...+23 градусов. Кратковременный дождь может пройти только в некоторых местах.
В столице в среду будет преимущественно солнечная и сухая погода, слабый ветер. Температура воздуха до рассвета опустится до +12 градусов, в окрестностях города до +9 градусов. Днем температура поднимается до +22 градусов.