Латвию ожидает сценарий Литвы и Эстонии - SPKC объясняет рост заболеваемости

"Показатели одного дня нельзя разделить. Мы смотрим на ситуацию в целом", - говорит Арая.
Согласно последним данным, собранным на прошлой неделе, в настоящее время заболеваемость в Латвии увеличилась на 29,8%. На прошлой неделе проводилось в среднем 7468 тестов в день (ранее - 7184 теста) и в среднем выявлялось по 60 новых случаев Covid-19 в день (неделей ранее - 46).
"Нужно смотреть, какие показатели будут в ближайшие дни".
Если посмотреть на долю положительных случаев в последние дни, то можно проследить тенденцию к увеличению: 2 августа - 1,3%, 27 июля - 0,8%.
Арая отмечает, что наибольший рост количества пациентов наблюдается в возрастной группе от 20 до 29 лет, а если смотреть на регионы - в Риге, Пририжье и Курземе.
Штаммы Covid-19 идентифицируются путем секвенирования
Представитель Центра профилактики и контроля заболеваний указывает, что важно ежедневно соблюдать профилактические меры - мыть руки, проветривать автомобили, правильно носить маску и быть осторожными при посещении общественных мест.
"Но превыше всего - вакцинация. Если говорить про осень, то это будет самый значимый фактор - какой процент населения будет вакцинирован", - считает Арая.
Она поясняет, что при анализе тенденций и показателей заболеваемости в Латвии ожидается аналогичный сценарий, как в Литве и Эстонии - с увеличением числа инфицированных.
"Мы видим, что есть рост заболеваемости, а глядя на секвенирование образцов вируса, где преобладает дельта-вариант, понятно, что это взаимосвязанные вещи", - говорит Арая.
По сравнению с Эстонией и Литвой, где число заболевших выше, в Латвии быстрое распространение болезни "замедляется" такими ограничениями, как ношение масок в общественных местах, меры безопасности на общественных мероприятиях.
В среднем за последнюю неделю в день госпитализировалось по четыре пациента с Covid-19, в больницах ежедневно находились 44 человека с этим заболеванием (ранее - 53).
За последние две недели заболеваемость возросла на 31,1% среди 20-29-летних, а среди 10-19-летних - на 22,4%. В возрастной группе 30-49 лет рост составил 17,7%. Большинство новых случаев Covid-19 констатировано в Риге, Пририжье и Курземе.
Коэффициент воспроизводимости (R) инфекции Covid-19 повысился до 1,2 (неделей ранее - 1,14), достигнув уровня начала мая, что свидетельствует о том, что распространенность вируса в Латвии увеличивается.
Средний двухнедельный кумулятивный показатель на 100 тыс. населения в Европе увеличился до 200,4 (ранее - 151,0), показатель Латвии увеличился до 30,5 (ранее 27,7). Доля случаев, завезенных в Латвию на прошлой неделе, снизилась до 15,1% (ранее 27%), на прошлой неделе их было всего 63 (неделей ранее - 87). Во время с 25-й по 30-ю неделю заразившиеся чаще всего въезжали в Латвию из России - 63 случая, Турции - 45, Великобритании - 36, Испании - 33, Нидерландов - 15, Франции, Грузии и Финляндии - 14, Узбекистана - 9, Болгарии и Германии - 7 и других стран.