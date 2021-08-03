Латвию ожидает сценарий Литвы и Эстонии - SPKC объясняет рост заболеваемости

"Показатели одного дня нельзя разделить. Мы смотрим на ситуацию в целом", - говорит Арая.

Согласно последним данным, собранным на прошлой неделе, в настоящее время заболеваемость в Латвии увеличилась на 29,8%. На прошлой неделе проводилось в среднем 7468 тестов в день (ранее - 7184 теста) и в среднем выявлялось по 60 новых случаев Covid-19 в день (неделей ранее - 46).

"Нужно смотреть, какие показатели будут в ближайшие дни".

Если посмотреть на долю положительных случаев в последние дни, то можно проследить тенденцию к увеличению: 2 августа - 1,3%, 27 июля - 0,8%.

Арая отмечает, что наибольший рост количества пациентов наблюдается в возрастной группе от 20 до 29 лет, а если смотреть на регионы - в Риге, Пририжье и Курземе.

Штаммы Covid-19 идентифицируются путем секвенирования

Представитель Центра профилактики и контроля заболеваний указывает, что важно ежедневно соблюдать профилактические меры - мыть руки, проветривать автомобили, правильно носить маску и быть осторожными при посещении общественных мест.

"Но превыше всего - вакцинация. Если говорить про осень, то это будет самый значимый фактор - какой процент населения будет вакцинирован", - считает Арая.

Она поясняет, что при анализе тенденций и показателей заболеваемости в Латвии ожидается аналогичный сценарий, как в Литве и Эстонии - с увеличением числа инфицированных.

"Мы видим, что есть рост заболеваемости, а глядя на секвенирование образцов вируса, где преобладает дельта-вариант, понятно, что это взаимосвязанные вещи", - говорит Арая.

По сравнению с Эстонией и Литвой, где число заболевших выше, в Латвии быстрое распространение болезни "замедляется" такими ограничениями, как ношение масок в общественных местах, меры безопасности на общественных мероприятиях.

Статистика

В среднем за последнюю неделю в день госпитализировалось по четыре пациента с Covid-19, в больницах ежедневно находились 44 человека с этим заболеванием (ранее - 53).

За последние две недели заболеваемость возросла на 31,1% среди 20-29-летних, а среди 10-19-летних - на 22,4%. В возрастной группе 30-49 лет рост составил 17,7%. Большинство новых случаев Covid-19 констатировано в Риге, Пририжье и Курземе.

Коэффициент воспроизводимости (R) инфекции Covid-19 повысился до 1,2 (неделей ранее - 1,14), достигнув уровня начала мая, что свидетельствует о том, что распространенность вируса в Латвии увеличивается.