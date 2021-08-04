День #12 ⟩ Первое золото Украины и король тяжёлой атлетики - грузин Лаша Талахадзе

Лёгкая атлетика, 800 м, мужчины

Кенийские легкоатлеты заняли первые два места в финальном забеге на 800 м. Золото с результатом 1.45,06 завоевал Эммануэль Кипкуруи Корир, а серебро - Фергюсон Черуйот Ротич (1.45,23). Бронзовую медаль завоевал представитель Польши Патрик Добек (1.45,39).

Лёгкая атлетика, 200 м, мужчины

Канадец Андре Де Грасс стал победителем забега на 200 метров среди мужчин. Он завоевал золотую медаль с результатом 19,62 секунды. Вторым стал Кеннет Беднарек из США (19,68), а третье место занял его соотечественник Ноа Лайлз (19,74).

Скейтбординг, парк, женщины

19-летняя японка Сакура Ёсодзуми выиграла золотую медаль в скейтбординге в дисциплине "парк". Серебряным призёром стала её 12-летняя соотечественница Кокона Хираки, а бронза досталась 13-летней британке Скай Браун.

Тяжёлая атлетика, свыше 109 кг, мужчины

Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 109 кг. По итогам двух упражнений Талахадзе поднял общий вес 488 кг (рывок - 223 кг, толчок - 265 кг). Он установил три мировых рекорда (в рывке, толчке и в сумме), не оставив соперникам ни единого шанса.

Серебряную медаль выиграл спортсмен из Ирана Али Давуди (441 кг - 200+241), а обладателем бронзы стал Маан Асаад из Сирии (424 кг - 190+234).

Бокс, 48-51 кг, женщины

Хуан Сяовэнь из Тайваня и японка Цукими Намики стали бронзовыми призёрами в весовой категории до 51 кг. Финальный поединок между турчанкой Бусеназ Чакыроглу и болгаркой Стойкой Петровой состоится 7 августа.

Бокс, 64-69 кг, женщины

Индийка Ловлина Боргохайн и американка Ошае Джонс завоевали бронзовые медали олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 69 кг. В финале соревнований встретятся турчанка Бусеназ Сурменели и китаянка Гу Хун.

Бокс, свыше 91 кг, мужчины

Казахстанский боксёр Камшыбек Кункабаев завоевал бронзу в весовой категории свыше 91 кг. Ещё одним обладателем бронзовой медали стал британец Фрэйзер Кларк. Финальный поединок между американцем Ричардом Торресом и Баходиром Жалоловым из Узбекистана состоится 8 августа.

Бокс, 75-81 кг, мужчины

Кубинец Арлен Лопес завоевал золотую медаль в весовой категории до 81 кг. В решающем матче он со счётом 4:1 победил британца Бенджамина Уиттакера. Напомним, бронзовые медаль достались россиянину Иману Хатаеву и азербайджанскому боксёру кубинского происхождения Лорену Берто Альфонсо Домингесу.

Парусный спорт, Класс 470, мужчины

Австралийцы Мэтью Белчер и Уилл Райан завоевали золото в соревнованиях по парусному спорту в классе 470. Серебряными призёрами стали шведы Антон Дольберг и Фредрик Бергстрём, а бронза досталась испанцам Хорди Ксаммару и Николасу Родригесу Гарсия-Пасу.

Парусный спорт, Класс 470, женщины

Представительницы Великобритании Ханна Миллз и Эйлид Макинтайр выиграли золотую медаль в соревнованиях по парусному спорту в классе 470. Серебряными призёрами стали представительницы Польши Агнешка Скржипулец и Йоланта Огар, а бронза досталась француженкам Камилле Лекуантр и Алоиз Реторна.

Велотрек, командная гонка преследования, мужчины

Итальянские велогонщики выиграли золото в командной гонке преследования, установив мировой рекорд в финальном заезде - 3.42,032. Серебряными призёрами стали датчане (3.42,198), а бронза досталась спортсменам из Австралии.

Конный спорт, конкур

Британец Бен Махер выиграл золото в конкуре, набрав 37,85 балла. Серебро досталось шведскому наезднику Педеру Фредриксону (38,02), а бронзу получил представитель Нидерландов Майкел ван дер Влетен (38,90).

Синхронное плавание, дуэты

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина ожидаемо завоевали золотые медали в соревнованиях дуэтов. Спортсменки по итогам технической и произвольной программ набрали 195,9079 балла. Серебро завоевали китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь (192,4499 балла), а бронза досталась украинкам Марте Фединой и Анастасии Савчук (189,4620 балла).

31-летняя Светлана Ромашина стала первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию. После победы в соревнованиях дуэтов Ромашина заявила, что это её последние Олимпийские игры.

Спортивная борьба, до 67 кг, греко-римская борьба

Иранец Мохаммадреза Джераи выиграл золотую медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг. В финальном поединке он победил украинца Парвиза Насибова со счётом 9:1. Обладателями бронзовых наград стали египтянин Мохамед Ибрахим Эль-Сайед и немец Франк Штеблер, который сразу после этого заявил о завершении карьеры.

Спортивная борьба, до 87 кг, греко-римская борьба

Жан Беленюк принёс Украине первую золотую медаль летних Олимпийских играх в Токио. В финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг он победил представителя Венгрии Виктора Лоринца со счётом 5:1. Обладателями бронзовых наград стали Денис Максимилиан Кудла из Германии и Зураби Датунашвили из Сербии.

Спортивная борьба, до 62 кг, женская борьба

Японка Юкако Каваи выиграла золотую медаль в соревнованиях по борьбе в весовой категории до 62 кг. В финале она победила представительницу Киргизии Айсулуу Тыныбекову со счётом 4:3. Бронзовые медали достались Мустафе Юсейн из Болгарии и украинке Ирине Коляденко, которая победила Анастасию Григорьеву из Латвии.

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего) Китай - 32-22-16 (70) США - 25-31-23 (79) Япония - 21-7-12 (40) Великобритания - 15-18-15 (48) Австралия - 15-4-17 (36) Команда ОКР - 14-21-18 (53) Германия - 8-8-16 (32) Франция - 6-10-9 (25) Италия - 6-9-15 (30) Нидерланды - 6-8-9 (23) Южная Корея - 6-4-9 (19) Новая Зеландия - 6-4-5 (15) *Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России