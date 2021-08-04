Карма каждого знака Зодиака

Рак

Раки - это зачастую депрессивные личности, что заставляет их постоянно жить прошлым. Всегда стремитесь направлять свою энергию на настоящее и наслаждаться тем, что вас окружает, иначе если вы не сможете изменить свое будущее, то никогда не выберетесь из своего замкнутого круга. Ваша позитивная энергия поможет пережить черную полосу, и всем вокруг понравится то, какими вы из нее вышли.

Лев

Все хорошо, если идет по намеченному вами плану. Если же что-то пошло не так, то присущее Львам благородство улетучивается, уступая место неконтролируемой злости. Попробуйте быть более скромными и не думайте, что заслуживаете все то хорошее, что с вами происходит, и что люди начнут поддерживать ваши идеи. В конечном счете все мы хотим быть счастливыми.

Дева

Девы - очень требовательные люди, которые большую часть времени тратят на свою разрушительную критику, а не на достижение целей.

Постарайтесь принимать вещи такими, какие они есть - это позволит вам двигаться вперед, не застревая в болоте собственных неудач.

Если же вы все равно пойдете по этому пути, то встретите на нем лишь людей, которые будут считать вас ворчуном и пытаться избежать встречи с вами. Рано или поздно жизнь поблагодарит вас за позитивные изменения в мировоззрении.

Весы

Весы - очень нерешительные люди с сильной предрасположенностью к пассивности и принятию необдуманных решений, касающихся питания и физической активности. Как правило, это приводит к появлению избыточного веса, что только усиливает неуверенность в себе. Постарайтесь разорвать свою рутину и начните жить, не оглядываясь на последствия. Наслаждайтесь своими успехами и тем, насколько изменилась ваша жизнь.

Скорпион

Одно из главных качеств любого Скорпиона - схожесть с животным - символом данного созвездия. Дело в том, что рожденные под данным знаком всегда готовы ужалить того, кто встал у них на пути. Скорпионы часто поддаются гневу, а затем страдают от последствий своих действий.

Нет необходимости забывать все обиды, просто перестаньте тратить свою энергию на месть. Вскоре вас ждет нечто хорошее,

поэтому двигайтесь вперед.

Стрелец

Быстрое мышление делает Стрельцов очень искренними людьми, способными направлять свой позитив на все, что их окружает. Но, к сожалению, такая честность и невзвешенность поступков порой заставляют других страдать. Стрельцы склонны быть эгоистичными и не думать о том, что почувствуют или подумают окружающие. Это превращает их в людей, которых другие стараются избегать. Постарайтесь начать думать, прежде чем говорить, чтобы ваша правда выглядела более позитивной.

Козерог

Главный враг Козерога - его негативное мировоззрение. Эти люди склонны радоваться своим неудачам, списывая их на плохую удачу или невовлеченность других людей. Если вы возьмете все в свои руки, то сможете изменить судьбу и пережить радикальные перемены в восприятии мира и окружения. Да, жаловаться намного удобнее, но так вы проведете всю жизнь, страдая от последствий, хотя могли просто наслаждаться своими достижениями.

Водолей

Водолеи склонны брать на себя больше проектов, чем они могут выполнить. Это приводит к тотальному дефициту времени для других сфер жизни, включая романтические отношения. В конце концов все начинают считать их холодными и отстраненными.

Всегда старайтесь направлять свои усилия на близких друзей и семью, ведь в трудную минуту рядом будут только они.

А иметь друзей - это хорошо.

Рыбы