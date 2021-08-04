Ср, 4.08.2021
Я выхожу и в районе гор вижу огромный черный столп дыма, поднимающийся вверх. Сорок минут назад ничего не было, а сейчас - невообразимых размеров столп черного дыма! Анастасия Кива, туристка в Турции
Анастасия Кива, туристка в Турции

Выявлено 97 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 44,1

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В минувшие сутки в Латвии выявлено 97 новых случаев Covid-19. Скончались два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы:

  • один человек - в возрасте от 60-69 лет,
  • один человек - в возрасте от 70-79 лет.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 за две недели вырос с 42,2 до 44,1 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 7088 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,4%.

В Латвии коронавирус лабораторно был подтвержден у 139 134 человек, а 2558 человек, заразившихся Covid-19, умерли.

Расчеты агентства LETA показывают, что за последние 14 дней в Латвии выявлено 834 случая заражения Covid-19. Этот показатель превысил 800 впервые с начала июля.


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