Выявлено 97 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 44,1
В минувшие сутки в Латвии выявлено 97 новых случаев Covid-19. Скончались два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
В минувшие сутки в Латвии выявлено 97 новых случаев Covid-19. Скончались два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные группы:
Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 за две недели вырос с 42,2 до 44,1 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 7088 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,4%.
В Латвии коронавирус лабораторно был подтвержден у 139 134 человек, а 2558 человек, заразившихся Covid-19, умерли.
Расчеты агентства LETA показывают, что за последние 14 дней в Латвии выявлено 834 случая заражения Covid-19. Этот показатель превысил 800 впервые с начала июля.