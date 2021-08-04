Выявлено 97 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 44,1

Умершие входили в возрастные группы:

один человек - в возрасте от 60-69 лет,

один человек - в возрасте от 70-79 лет.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 за две недели вырос с 42,2 до 44,1 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 7088 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,4%.

В Латвии коронавирус лабораторно был подтвержден у 139 134 человек, а 2558 человек, заразившихся Covid-19, умерли.