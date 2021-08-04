Комиссия Сейма концептуально поддерживает законопроект о праве увольнять сотрудников без ковид-сертификат

В ходе более чем трехчасового заседания комиссии представители неправительственных организаций и члены оппозиции выразили обеспокоенность и упомянули альтернативные решения. Представители государственной администрации, в том числе министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP), директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис, эпидемиолог Юрий Первощиков и парламентский секретарь Министерства юстиции Илона Кронберга дали свои разъяснения по вопросам, связанным с законопроектом.

Комиссия будет рекомендовать установить срочность законопроекта и указать 18 августа в качестве крайнего срока подачи предложений.

Как сообщалось ранее, за передачу поправок комиссии проголосовали 47 депутатов, против было 32, восемь воздержались.

Депутат от оппозиции Юлия Степаненко призвала отклонить данный законопроект как "величайшее зло".

Политик подчеркнула, что исключение из повестки дня законопроекта о лотерее не отвлечет общественность от этих поправок к закону, которые, запрещая непривитым людям зарабатывать себе на жизнь, обрекают этих людей на уничтожение.

Степаненко обвинила премьер-министра Кришьяниса Кариньша и министра здравоохранения Даниэля Павлютса в том, что ранее они обманывали народ, утверждая, что вакцинация будет добровольной.

Депутат Ивар Зариньш ("Согласие") заявил, что существующая власть продемонстрировала неспособность и некомпетентность в процессе вакцинации. Власть "провалилась в экзамене по вакцинации", и теперь сопротивление вакцинации в Латвии сильнее, чем во многих европейских странах.

Зариньш обвинил коалицию в использовании авторитарных методов и прогнозировал, что такая "бескомпромиссная демократия" приведет к еще большему противодействию вакцинации, к разделению, недоверию и взаимной нетерпимости в обществе.

В случае принятия поправок парламентская оппозиция готовится собрать подписи 34 депутатов, чтобы временно приостановить их провозглашение и попытаться вынести их на референдум.

Минюст подаст уточнения к законопроекту о праве увольнять работников без ковид-сертификатов

Минюст внесет ко второму чтению уточнения к законопроекту о праве увольнять сотрудников без сертификата о вакцинации Covid-19 или перенесенном заболевании, сообщила сегодня на заседании комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией парламентский секретарь Минюста Илона Кронберга.

Она подчеркнула, что целью законопроекта является общественная безопасность и уменьшение рисков заражения. На вопрос председателя комиссии Юриса Ранцанса (Новая консервативная партия) о рассмотренных альтернативах для достижения этих целей Круминя ответила, что теоретически альтернативой будет возобновление различных ограничений.

Ранцанс указал на важность рассмотрения альтернатив до принятия поправок к закону, поскольку поправки должны выдержать оценку в Конституционном суде.

Парламентский секретарь Минюста обратила внимание на то, что поправки к закону предусматривают, что каждый случай, когда человек не привился от коронавируса, должен будет оцениваться работодателем индивидуально. Первоначально работодатель должен будет оценить, есть ли у сотрудника возможность выполнять свои обязанности удаленно или на другой должности, затем можно будет рассмотреть возможность приостановки работы, то есть сначала будут рассмотрены меньшие ограничения.

Законопроект о лотерее для вакцинированных снят с повестки дня заседания Сейма

Сегодня, 4 августа, депутаты Сейма приняли решение исключить законопроект о прививочной лотерее из повестки дня пленарного заседания.

59 депутатов проголосовали за исключение законопроекта из повестки дня, а против выступили 28 парламентариев.

Обеспокоенность по поводу законопроекта во вторник выразила Новая консервативная партия (НКП), заявив, что непонятен вопрос о финансировании лотереи, большая часть которого отведена на рекламу и аналогичные услуги. "Депутаты не уверены, является ли более 400 000 евро на маркетинг адекватной суммой", - заявил Кришьянис Фелдманс (НКП).

Партия также интересуется, почему организация лотереи не доверена, например, Latvijas Loto, имеющему необходимый опыт, инфраструктуру, а также время вещания в общественных СМИ. Неясны и некоторые юридические нюансы законопроекта.

Заместитель председателя фракции Национального объединения (НО) Янис Домбрава ранее заявил агентству LETA, что в понедельник появились признаки того, что НКП может попросить снять этот вопрос с повестки дня, и НО не видит причин для возражений. По коалиционному соглашению НКП имеет на это право.