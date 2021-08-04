Ср, 4.08.2021
Я выхожу и в районе гор вижу огромный черный столп дыма, поднимающийся вверх. Сорок минут назад ничего не было, а сейчас - невообразимых размеров столп черного дыма! Анастасия Кива, туристка в Турции
Анастасия Кива, туристка в Турции

Сейм рассмотрит законопроект о праве увольнять работников без ковид-сертификатов

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Сегодня, 4 августа, Сейм рассмотрит вопрос о передаче парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции проекта поправок к закону об управлении распространением инфекции Covid-19.

Поправки предусматривают, что после 1 октября работодатель будет иметь право увольнять сотрудников, не получивших ковид-сертификат.

Для того, чтобы законопроект был официально принят, его следует рассмотреть как минимум в трех чтениях после передачи комиссиям, однако если законопроект будет объявлен депутатами срочным, его нужно рассмотреть только в двух чтениях..

Между тем оппозиционные депутаты Сейма готовятся собрать подписи 34 депутатов, чтобы временно приостановить провозглашение этих поправок и попытаться вынести их на референдум.

Сейм сегодня также примет решение об утверждении выдвинутых кандидатов - Яниса Сиксниса, Яниса Эглитиса и Саниты Уплеи-Егермане - в Совет общественных электронных СМИ.


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