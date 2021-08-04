Люди готовы платить за тест на Covid-19 ради путешествий, посещения мероприятий и получения услуг

Зимой вакцины против Covid-19 не хватало на всех и тестирование было чуть ли не единственным способом сдержать распространение болезни в стране, поэтому тесты были бесплатными. Сейчас картина иная - вакцины достаточно, но мало кто хочет вакцинироваться.

В настоящее время интерес к действующему сертификату Covid-19, даже за деньги, для поездки или посещения мероприятия не уменьшился. Например, 1 августа было проведено 3799 тестов на Covid-19, и 1933 из них были платными (цена в диапазоне от 35 до 37 евро, за тест слюны - 22-25 евро).

В настоящее время загруженность лабораторий не снизилась.

Уже сообщалось, что с 1 августа нужно будет платить за тест на Covid-19, чтобы посещать мероприятия, получать различные услуги и путешествовать. Бесплатные тесты по-прежнему будут доступны для детей и жителей с симптомами Covid-19. Однако эти тесты не будут действительны для получения сертификатов, позволяющих посещать массовые мероприятия.

Время, когда можно было пойти в лабораторию, сдать бесплатно тест и получить возможность посетить концерт, спектакль в театре или другое мероприятие, прошло. С 1 августа такие тесты будут доступны только за плату в соответствии с ценами в лаборатории.

В настоящее время стоимость одного такого теста составляет около 40 евро. Однако ничего не меняется для жителей с симптомами Covid-19. Они по-прежнему смогут проходить тесты бесплатно.

Следует отметить, что в этом случае лаборатория не выдаст сертификат, позволяющий посещать публичные мероприятия.

"Если идти на тест с симптомами, сертификата Covid-19 не будет, но будет информация о результате, который потребуется в процессе лечения. В свою очередь, если мы хотим посетить театр, ресторан... здесь мы говорим о сертификате Covid-19, который можно сделать за деньги", - пояснила Эвия Шталберга, представитель Национальной службы здравоохранения (NVD).

Потратиться также придется непривитым жителям, которым такой сертификат нужен для путешествий. Получить его за государственный счет больше нельзя.

"В будущем цифровой сертификат будет использоваться в трех случаях: если житель был вакцинирован против Covid-19, если он переболел или было проведено платное лабораторное обследование", - сказала представитель NVD.