Пляжные волейболисты Плявиньш и Точс вышли в полуфинал Олимпиады

В четвертьфинале олимпийского турнира Плявиньш и Точс обыграли бразильцев Алиссона Серутти и Альваро Филью со счётом 2:0 (21:16, 21:19)

Отметим, что бразильцы были посеяны на турнире под четвёртым номером. Кроме того, Алисон Серутти вместе с Бруно Шмидтом в 2016 году стал олимпийским чемпионом в Рио-де-Жанейро.

Таким образом, Мартиньш Плявиньш и Эдгар Точс вслед за дуэтом латвийских "пляжниц" Тиной Граудиней и Анастасией Кравченокой вышли в полуфинал и будут сражаться за медали Игр-2020. В 1/2 финала Плявиньш и Точс сыграют с норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом. Матч состоится 5 августа в 15:00 по латвийскому времени.

Напомним, Плявиньш и Точс на группововм турнире олимпийских игр обыграли чешский дуэт Перушич/Швейнер, а также действующих чемпионов мира Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского, которые представляют команду Олимпийского комитета России (ОКР). В заключительном матче группового этапа Точс и Плявиньш уступили мексиканскому дуэту Гастон/Рубио со счётом 0:2. В 1/8 финала Плявиньш и Точс обыграли бразильцев Эвандру и Бруно Шмидта со счётом 2:0.

Олимпийские чемпионы по пляжному волейболу определятся 6 и 7 августа.