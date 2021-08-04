Ср, 4.08.2021
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Анастасия Кива, туристка в Турции

Григорьева проиграла в бронзовом финале и заняла 5-е место на Олимпийских играх в Токио

ФОТО: Reuters/ScanPix

Латвийская спортсменка-борец Анастасия Григорьева не смогла завоевать бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, 31-летняя Григорьева на старте Олимпиады в 1/8 финала проиграла киргизской спортсменке Айсулуу Тыныбековой со счетом 0:8, потеряв шансы на выход в финал.

Несмотря на поражение в первом же поединке, даугавпилчанка не потеряла шансы на бронзовую медаль. В связи с тем, что Тыныбекова дошла до финала, Григорьева получила возможность выступить в утешительном турнире, где у неё были шансы побороться за третье место.

В полуфинале утешительного турнира она победила румынку Кристу Инце со счётом 14:7 и оказалась в шаге от бронзовой медали. К сожалению, в поединке за третье место Григорьева уступила украинке Ирине Коляденко со счётом 1:3.

Таким образом, даугавпилчанка на Олимпиаде в Токио заняла итоговое пятое место.

Для Григорьевой это была третья Олимпиада подряд - в 2012 году в Лондоне она стала девятой, а в 2016 году в Рио-де-Жанейро заняла восьмое место.

Анастасия Григорьева - четырёхкратная чемпионка Европы, победительница Европейских Игр 2019 года, а также обладательница двух бронзовых медалей чемпионатов мира.


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