Григорьева вышла в бронзовый финал Олимпийских игр в Токио

Григорьева, стартовавшая в весовой категории до 62 килограммов, в полуфинале утешительного турнира победила румынку Кристу Инце со счетом 14:7. Теперь даугавпилчанке в бронзовом финале предстоит помериться силами с украинкой Ириной Коляденко. Поединок сотоится сегодня в 14:55 по латвийскому времени.

Напомним, 31-летняя Григорьева в 1/8 финала проиграла киргизской спортсменке Айсулуу Тыныбековой со счетом 0:8, потеряв шансы на выход в финал. После поединка с Григорьевой Тыныбекова одержала досрочную победу над румынкой Кристой Инце (6:0) и вышла в полуфинал, где со счётом 10:0 победила украинку Ирину Коляденко.

Несмотря на поражение в первом же поединке, даугавпилчанка не потеряла шансы на бронзовую медаль. В связи с тем, что Тыныбекова дошла до финала, Григорьева получила шанс выступить в утешительном турнире, где у неё есть шансы побороться за третье место.

Для Григорьевой это уже третья Олимпиада подряд - в 2012 году в Лондоне она стала девятой, а в 2016 году в Рио-де-Жанейро заняла восьмое место.