"Можно не только потерять свободу, но и лишиться жизни". Ещё два спортсмена решили не возвращаться в Беларусь

Сейчас спортсменка находится в Германии. Вместе с ней на родину отказался возвращаться её муж - легкоатлет Андрей Кравченко.

"Долго думая и размышляя, мы приняли решение не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению, сейчас там можно не только потерять свободу, но и лишиться жизни..." - написала Максимова в Instagram.

32-летняя Максимова надеется, что её спортивная карьера продолжится и у неё будет возможность тренироваться и выступать, а также готовиться к следующим Олимпийским играм.

Муж легкоатлетки Андрей Кравченко в 2008 году стал серебряным призёром Олимпийских игр в десятиборье. 35-летний спортсмен был одним из тех, кто в августе 2020 года подписал открытое письмо, в котором осуждались факты фальсификации результатов президентских выборов и насилие со стороны силовиков в отношении мирно протестующих граждан. Вскоре после этого он был отчислен из сборной Беларуси.

Издание "Наша Нива" сообщает, что из Беларуси уехал также тренер гандбольного клуба "Витязь" Константин Яковлев, который в июне 2021 года провёл 15 суток под арестом по статье о несанкционированном массовом мероприятии.

Уже сообщалось, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую пытались насильно увезти из Токио, куда она прибыла для участия в Олимпиаде. Это случилось после того, как спортсменка раскритиковала руководство олимпийской сборной.