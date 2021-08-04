После углубления судоходного канала Рижский порт может смело принимать суда типа AFRAMAX и BABYCAPE

«Во всем мире, а также в Рижском порту, размеры обслуживаемых судов за последние двадцать пять лет выросли по всем параметрам - суда стали шире, длиннее, с большей осадкой и грузоподъемностью. В то же время, параметры подходного канала, ведущего в Рижский порт, уже некоторое время не менялись», - отметил капитан Рижского порта Арнис Шмитс. «Расширение и углубление канала значительно повысит безопасность судоходства, улучшит общую эффективность движения судов, как по каналу, так и у причалов, а также сделает Рижский порт более привлекательным для таких судов, как AFRAMAX (танкеры до 250 м длиной и грузоподъемностью 80+ тысяч тонн) и BABYCAPE (сухогрузы длиной до 260 м и грузоподъемностью 120+ тысяч тонн)», - пояснил капитан Рижского порта.

«Это инвестиция в будущее развитие Рижского порта, дальнейшее укрепление международной конкурентоспособности портовых компаний», - сказал Ансис Зелтиньш, Управляющий Рижского Свободного порта, подчеркнув, что одной из основных задач Управления Рижского Свободного порта является управление и развитие переданной в его владение инфраструктуры, а также обеспечение безопасности судоходства в Рижском порту.

Jan De Nul nv – это одна из крупнейших в мире дноуглубительных компаний, которая уже зарекомендовала себя в регионе Балтийского моря. В общей сложности работы проводились в течение трех месяцев в нескольких местах – на Мангальсале, в Яунмилгрависе, на Острове Криеву, в Даугавгриве, а также и у морских ворот. В рамках проекта на всех объектах / участках изъято около 753 тысяч м3 грунта, который в полном объеме размещен в специально для этой цели предусмотренном подводном грунтовом отвале в Рижском заливе.

По словам начальника отдела среды Управления Рижского Свободного порта Вилиса Авотиньша, проект был реализован в соответствии с техническими условиями и экологическими требованиями Лиелригского регионального управления среды Государственной службы среды. «Для того, чтобы в рамках проекта минимизировать влияние на различные популяции рыб, были учтены рыбохозяйственная ситуация и ограничения, связанные с периодами нереста рыбы. Перед началом работ были проведены химический и экотоксикологический анализ почвы, чтобы определить наиболее подходящее место для дальнейшего хранения изъятого грунта», - добавил В. Авотиньш.