Ср, 4.08.2021
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Сергей Косенко, блогер

После углубления судоходного канала Рижский порт может смело принимать суда типа AFRAMAX и BABYCAPE

ФОТО: Publicitātes foto

В июле этого года завершились работы по углублению судоходного канала, а также дноуглубительные работы у причалов Рижского порта, в результате которых Даугавгривский судоходный канал был углублен до отметки -16,5 м и расширен на 20 м. В результате открытой процедуры закупки работы по углублению главного судоходного канала по заказу Управления Рижского Свободного порта проводила бельгийская компания Jan De Nul nv, которая является одной из ведущих мировых компаний по дноуглублению.

«Во всем мире, а также в Рижском порту, размеры обслуживаемых судов за последние двадцать пять лет выросли по всем параметрам - суда стали шире, длиннее, с большей осадкой и грузоподъемностью. В то же время, параметры подходного канала, ведущего в Рижский порт, уже некоторое время не менялись», - отметил капитан Рижского порта Арнис Шмитс. «Расширение и углубление канала значительно повысит безопасность судоходства, улучшит общую эффективность движения судов, как по каналу, так и у причалов, а также сделает Рижский порт более привлекательным для таких судов, как AFRAMAX (танкеры до 250 м длиной и грузоподъемностью 80+ тысяч тонн) и BABYCAPE (сухогрузы длиной до 260 м и грузоподъемностью 120+ тысяч тонн)», - пояснил капитан Рижского порта.

«Это инвестиция в будущее развитие Рижского порта, дальнейшее укрепление международной конкурентоспособности портовых компаний», - сказал Ансис Зелтиньш, Управляющий Рижского Свободного порта, подчеркнув, что одной из основных задач Управления Рижского Свободного порта является управление и развитие переданной в его владение инфраструктуры, а также обеспечение безопасности судоходства в Рижском порту.

Jan De Nul nvэто одна из крупнейших в мире дноуглубительных компаний, которая уже зарекомендовала себя в регионе Балтийского моря. В общей сложности работы проводились в течение трех месяцев в нескольких местах – на Мангальсале, в Яунмилгрависе, на Острове Криеву, в Даугавгриве, а также и у морских ворот. В рамках проекта на всех объектах / участках изъято около 753 тысяч м3 грунта, который в полном объеме размещен в специально для этой цели предусмотренном подводном грунтовом отвале в Рижском заливе.

По словам начальника отдела среды Управления Рижского Свободного порта Вилиса Авотиньша, проект был реализован в соответствии с техническими условиями и экологическими требованиями Лиелригского регионального управления среды Государственной службы среды. «Для того, чтобы в рамках проекта минимизировать влияние на различные популяции рыб, были учтены рыбохозяйственная ситуация и ограничения, связанные с периодами нереста рыбы. Перед началом работ были проведены химический и экотоксикологический анализ почвы, чтобы определить наиболее подходящее место для дальнейшего хранения изъятого грунта», - добавил В. Авотиньш.

Статья сделана сотрудничеством с Rīgas Brīvostu.


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