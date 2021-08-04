Машина съехала с дороги и перевернулась: в ДТП в Латгале погиб один человек
Вчера, 4 августа, в результате дорожно-транспортного происшествия в Латгале погиб один человек, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Вчера, 4 августа, в результате дорожно-транспортного происшествия в Латгале погиб один человек, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Как рассказала старший специалист Латгальского регионального управления Государственной полиции Ласма Курсите, 3 августа в 9:38 в Нагльской волости Резекненского края мужчина 1962 г. рожд. не справился с управлением автомобилем Volvo V40, в результате автомашина съехала с дороги и перевернулась.
В результате аварии пострадал пассажир 1962 года рождения, которого доставили в ближайшее медицинское учреждение с различными травмами и переломами.
По словам Курсите, по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело, полиция выясняет обстоятельства аварии.
Также в ДТП пострадали 17 человек, из них трое пешеходов и один велосипедист.
Всего за сутки в стране зарегистрировано 121 дорожно-транспортное происшествие, 17 из которых были с пострадавшими.
Оформлено шесть протоколов о вождении в нетрезвом состоянии, 168 - за превышение скорости, всего - 437 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.