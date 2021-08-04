Машина съехала с дороги и перевернулась: в ДТП в Латгале погиб один человек

Как рассказала старший специалист Латгальского регионального управления Государственной полиции Ласма Курсите, 3 августа в 9:38 в Нагльской волости Резекненского края мужчина 1962 г. рожд. не справился с управлением автомобилем Volvo V40, в результате автомашина съехала с дороги и перевернулась.

Водитель скончался на месте происшествия от полученных травм.

В результате аварии пострадал пассажир 1962 года рождения, которого доставили в ближайшее медицинское учреждение с различными травмами и переломами.

По словам Курсите, по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело, полиция выясняет обстоятельства аварии.

Также в ДТП пострадали 17 человек, из них трое пешеходов и один велосипедист.

Всего за сутки в стране зарегистрировано 121 дорожно-транспортное происшествие, 17 из которых были с пострадавшими.