Польская легкоатлетка Анита Влодарчик вошла в историю Олимпийских игр

На Олимпиаде в Токио Влодарчик с результатом 78,48 метра завоевала золотую медаль в метании молота. Серебряным призёром стала китаянка Ван Чжэн (77,03 м), а бронзовая медаль досталась ещё одной представительнице Польши Мальвине Копрон (75,49 м).

"Чувствую себя хорошо. Я мечтала стать королевой метания молота. Незадолго до соревнований я получила травму, но довольно быстро восстановилась. Очень рада, что получилось выиграть олимпийскую медаль", - сказала спортсменка после победы.

Для 35-летней польки золото Токио-2020 стало третьим в карьере - ранее она становилась лучшей на Олимпиадах в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016). Кстати, в том же 2016 году Влодарчик установила мировой рекорд, который держится по сей день - полька метнула молот на 82,98 м.

Среди поляков больше золотых медалей только у четырёхкратного олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе Роберта Корженёвского. Если Влодарчик хочет сравняться с ним, то ей нужно будет взять золото на Олимпиаде-2024 в Париже.

"Может быть, вы будете смеяться, но я никогда не была в Париже. Надеюсь, мы там встретимся", - сказала Влодарчик журналистам.