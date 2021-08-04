Covid-19: в Литве выявлено 503 новых случая, в Эстонии - 244

Литва

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 146,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 3%.

Последний раз более полусотни заболеваний было зафиксировано 28 мая – тогда коронавирусом заразились 559 человек, умерло 12.

За минувшие сутки было сделано 6722 молекулярных теста (ПЦР) и 8804 антигенных теста на Covid-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 284 тыс. 191 человек, за сутки число все еще больных возросло до 3538.

От коронавируса в Литве скончались 4422 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9048 смертей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 6365 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 244 теста (3,8%).

182 человека (74,6%) из тех, чьи тесты оказались положительными, не вакцинированы, у 16 человек не завершен курс вакцинации, а у 46 человек (18,9%) он завершен.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 163,1 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов составляет 4,8% тестов.

За сутки открыто шесть новых историй болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 44 пациентам. Среди госпитализированных у шести пациентов (13,6%) завершен курс вакцинации.