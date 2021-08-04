Фото ⟩ Ох, любопытно! Стало известно, кто сыграет Вронского в экранизации "Анны Карениной" от Netflix

внимание всем, кто раскладывал карты таро и гадал, кто будет Вронским. смотрите фото и запоминайте имя: Роман Васильев. уже ушли гуглить? pic.twitter.com/V49wwrJS2P — Netflix Russia (@NetflixRU) August 3, 2021

Режиссер и продюсер сериала Валерий Федорович рассказал "Кинопоиску", что пробы молодого артиста оказались лучшими: "Когда Рома оказался в одном кадре со Светой (Светлана Ходченкова. - Прим. ред.), стало понятно, что это две разные энергии, которые вместе рождают тот огонь, на который, мне кажется, зрители смогут смотреть на протяжении всех 8 серий".

Поделился своим мнением и режиссер и продюсер проекта Евгений Никишов: "Мы наблюдаем за Ромой долго, он сыграл у нас в сериале "Идентификация". У него там сложная роль, и он блестяще с ней справился. Надеемся, что роль Вронского поможет еще больше раскрыть его потенциал".

Биография Романа Васильева

Как указывают СМИ, Васильев родом из Молдовы. Он родился 9 сентября 1994 года, в 2012 году попал в Школу-студию МХАТ. После выпуска молодой артист работал в Центре им. Мейерхольда.

Впервые на экране Васильев, однако, появился только в 2017 году. Его можно было заметить в проектах "Лучше, чем люди", "Идентификация", "Алиенист" и других. Роль Вронского для 26-летнего актера станет пока что самой крупной в его карьере.

Помимо карьеры актера Роман также является моделью. В 2016 году он открывал показ в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia, также на него можно было полюбоваться на страницах российского глянца.

"Анна К"

Проект "Анна К" стал первым российским сериалом для Netflix. Из актеров в нем задействованы Светлана Ходченкова (Анна Каренина), Федор Бондарчук (Алексей Каренин), Юлия Александрова (Дарья "Долли" Облонская), Гоша Куценко (Степан "Стива" Облонский), Юра Борисов (Константин Левин) и Татьяна Догилева (Агафья Михайловна).

Сообщалось, что "Анна К" станет новой интерпретацией легендарного романа Толстого. Действие в ней будет происходить в современной России. По сюжету жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, светская львица Анна Каренина, начинает роман с наследником алюминиевой империи Алексеем Вронским.