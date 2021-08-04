Подсчитано, сколько денег мигранты могли оставить в Беларуси

Как правило, компании отправляют Boeing 737-800 весом 79 тонн (от него зависит специальный коэффициент). То есть за один рейс компания платит Беларуси 189 евро. Таким образом, за два последних месяца иракские авиарейсы принесли "Белаэронавигации" около 6048 евро.

В ближайшее время эта цифра вырастет. Буквально с этой недели компания "Иракские авиалинии" увеличивает количество рейсов до пяти в неделю. И она будет платить "Белаэронавигации" дополнительно около 2268 евро в месяц.

Еще от 15 до 30 долларов сервисного сбора с каждого авиабилета берет Национальный аэропорт "Минск". Если допустить, что все 3643 беженца добирались до Беларуси на самолете, то только за счет билетов они оставили в аэропорту от $54 до $108 тысяч.

От $84 тысяч гостиницам

Иракский журналист Кареем Ботане выяснил в туристических агентствах Ирака, что есть список гостиниц, в которых по договоренности белорусского и иракского правительств заселяют таких иностранцев. Это "Планета", "Спутник", Minsk Hotel, а также Crown Plaza и Marriott.

Цены на бюджетные двухместные номера за ночь стартуют от $22 в "Спутнике", $40 в "Планете" до $88 в отеле "Минск", $99 в Crown Plaza, $161 в Marriott.

Если взять даже самый дешевый вариант - "Спутник", - умножить на 2555 беженцев из Ирака, то за сутки гостиница заработала бы $28 тысяч.

Уже в Литве мигранты рассказывали литовским журналистам, что, как правило, жили в Минске минимум трое суток. В таком случае минимальная сумма увеличивается до $84 тысяч.

Реально она может быть намного больше, ведь точно неизвестно, сколько беженцев жили в каких гостиницах.

Около $7,6 миллиона за то, что не вернутся в Ирак

И самая интересная вещь, по сравнению с которой, остальные суммы покажутся не такими уж и высокими. Иракские туроператоры рассказали литовской телекомпании LRT, что каждый гражданин Ирака, отправляющийся по туристической визе в Беларусь, должен оставить своеобразный "залог" в $3000.

Эту информацию иракским журналистам подтвердил Мейер Сахебран - владелец одного из туристических операторов. По его словам, если человек не возвращается в Беларусь, то этот залог остается в стране. Какой организации идут эти деньги, Сахебран не уточнил. Как и остальные иракские организаторы туров в Беларусь, с которыми поговорили журналисты литовской телекомпании LRT. Однако все они подтвердили, что существуют аналогичные договоренности с белорусской стороной.

А теперь считаем. Пусть из 2555 мигрантов "залог" оставила только половина, то есть 1264 человека. Это как минимум $3,8 миллиона. Если же заплатили все, то сумма вырастает до $7,6 миллиона.