Фото ⟩ В Эстонии при лобовом столкновении машин погибли два человека

Место аварии на 46-м километре дороги Татра-Отепя-Сангасте в волости Отепя обнаружили сегодня утром в 6:45 проезжавшие мимо водители. По первоначальным данным, автомобиль Toyota Avensis, которым управлял 18-летний местный житель, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Citroen. Последним управляла 64-летняя женщина.

В транспортных средствах были только водители, к сожалению, они скончались от полученных травм.

По данным полиции, авария произошла в тот момент, когда автомобиль Toyota выезжал с крутого поворота на прямой участок дороги, где ему навстречу двигался Citroen Jumper. Ограничение скорости на этом участке дороги — 90 км/ч. Трезвость водителей, скорости их автомобилей и другие детали произошедшего будут установлены в ходе экспертизы.

Оперативный дежурный Лыунаской префектуры Арго Турба отметил, что хотя детали этой аварии еще устанавливаются, к выезду на встречную полосу и к таким тяжелым последствиям могли привести посторонняя деятельность за рулем, чрезмерная усталость, недостаточный опыт вождения, не соответствующая дорожным условиям скорость и другие подобные факторы.

"В большинстве случаев отклонение на встречную полосу обусловлено тем, что водитель переоценивает свои способности и выбирает не соответствующую условиям скорость движения. Даже на дорогах с редким движением нельзя самоуверенно относиться к управлению транспортным средством. Управление автомобилем - это деятельность, которая требует всестороннего внимания и соблюдения установленных правил", - сказал оперативный дежурный.