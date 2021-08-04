Одна из самых громких смертей в Латвии: новая информация по делу об убийстве Синдии Роне

Сенат Верховного суда отказал в возбуждении кассационного производства по уголовному делу, в котором Виестурс Прищепов обвиняется в убийстве своей падчерицы, выяснил портал liepajniekiem.lv в Верховном суде.

На прошлой неделе вступило в силу решение Курземского районного суда, которым мужчина был приговорен к пожизненному заключению, сообщил портал.

Не признавший себя виновным 35-летний Прищепов осужден за особо тяжкое преступление - убийство при отягчающих обстоятельствах в случае осквернения трупа.

Уже сообщалось, что 10 апреля 2019 года в Государственную полицию поступила информация о том, что девушка 1998 года рождения 9 апреля вышла из дома и не вернулась.

11 апреля в Эмбутской волости в сельской местности было найдено тело молодой женщины с признаками насильственной смерти.

За совершение преступления был задержан и арестован мужчина 1986 года рождения, отчим покойной Синдии, ранее несколько раз судимый.

Синдию похоронили 17 апреля 2019 года.

Как сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения, отчим убитой девушки уже отсидел семь с половиной лет в тюрьме за убийство.

Можно ли было предотвратить трагедию?

Данные статистики Службы пробации свидетельствуют, что, если человек ранее был судим за насилие, риск, что в течение ближайших пяти лет он может это преступление повторить, составляет 16%.

К отчиму убитой Синдии после предыдущего наказания был применен служебный надзор, который продолжался почти два года. Надзор закончился пять с половиной лет назад.

Работники службы во время надзора встречались с мужчиной до трех раз в месяц. Столь частые встречи со Службой пробации проходят лишь с теми клиентами, у которых есть высокий риск совершить преступление.

Государственная служба пробации передаче указала, что риск, скорее всего, должны были заметить местные службы. Приекульская краевая дума комментировать это дело отказалась. И в Эмбутской волости знали об уголовном прошлом мужчины, однако никто им не интересовался и информацией с соседним самоуправлением не обменивался.

Привлечь внимание к произошедшему обещал министр внутренних дел. Он считает, что необходима более активная превентивная работа.

"Интуиция говорила, что что-то не то..."

Мать убитой девушки порталу liepajniekiem.lv рассказала, что в ночь на 10 апреля, когда Синдия не вернулась домой, они вместе с отчимом пошли в гараж:

"Интуиция говорила, что что-то не то. Пришли в гараж. Машина, которую на следующий день арестовала полиция, находилась в гараже. Только не было одеяла, которое обычно лежало в машине. И был помят багажник. Он сказал, что помял его, паркуясь задом в гараж..."

Женщина рассказала порталу, что шокирована действиями супруга 10 апреля, когда он, по его собственным словам, якобы поехал в аэропорт "Рига", чтобы улететь на работу в Швецию. То, что в самолет мужчина не сел, стало ясно уже на следующий день.