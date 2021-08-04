SPKC: 99,2% умерших в июне пациентов с Covid-19 не были вакцинированы

После оценки сообщений медицинского персонала о смерти пациентов с Covid-19 специалисты SPKC пришли к выводу, что лишь в одном случае у умершего, что составляет 0,8% от общего числа привитых, был завершен курс вакцинации от коронавируса. Об этом случае сообщалось и раньше, но последняя информация, предоставленная SPKC, показывает, что умерший был пожилым человеком старше 80 лет, у которого были сопутствующие хронические заболевания.

Аналогичная тенденция наблюдается и среди госпитализированных пациентов с Covid-19. SPKC сообщает, что подавляющее большинство тех, кто заразился Covid-19 и нуждался в стационарном лечении из-за тяжелого течения заболевания, не были вакцинированы от коронавируса.

Основываясь на данных Национальной службы здравоохранения о стационарных пациентах с диагнозом Covid-19, SPKC пришел к выводу, что 99,1% или 729 стационарных в июне пациентов не были вакцинированы от Covid-19 или не прошли курс вакцинации, и только шесть стационарных пациентов (0,9%) были привиты от коронавируса.

При оценке этих шести случаев SPKC выяснил, что два пациента были в возрастной группе от 60 до 69 лет, два человека - в возрастной группе от 70 до 79 лет и один - старше 90 лет, и все они имели ряд серьезных сопутствующих заболеваний. Еще один человек в возрасте от 30 до 39 лет был госпитализирован в основном по причинам, отличным от диагноза Covid-19.

Анализируя информацию о случаях Covid-19, зарегистрированных в июне, и оценивая статус вакцинации заболевших, SPKC пришел к выводу, что из общего числа случаев Covid-19, зарегистрированных в июне - 4230 человек - 98% или 4142 человека не были привиты от коронавируса или не завершили курс вакцинации, в то время как 2% или 88 человек завершили процесс вакцинации от Covid-19.

Между тем в июле в целом было зарегистрировано 1434 случая заражения Covid-19, из которых 90% или 1293 человека не были привиты от коронавируса или не завершили курс вакцинации, а 10%, или 141 человек, были полностью вакцинированы.

SPKC отмечает, что по мере увеличения числа привитых и распространения инфекции Covid-19 преимущественно среди невакцинированных лиц общая заболеваемость коронавирусом будет расти и среди привитых. Однако среди вакцинированных людей заболевание чаще всего протекает в более легкой форме, а госпитализация им требуется реже, поэтому соотношение привитых и заболевших всегда следует оценивать в контексте количества предотвращенных случаев Covid-19 в обществе в целом, поясняет SPKC.

SPKC отмечает, что ситуация во всем мире, а также в Латвии показывает, что коронавирусом чаще всего серьезно болеют и умирают от него непривитые люди. При оценке вакцинации от Covid-19 и показателей заболеваемости в Латвии наблюдаются те же тенденции, что и в других странах Европейского союза и мира - люди, прошедшие курс вакцинации от Covid-19, болеют реже, в случае заболевания болезнь протекает в более легкой форме, а стационарное лечение требуется в редких случаях.