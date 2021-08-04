Полиция просит помощи в поисках мужчины на фото

28 июля в Баложском участке было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 185 Уголовного кодекса. Потому что 6 июля в 07:08 в Кекавском крае, на трассе А7 (Рига - Бауска), на перекрестоке к автобусу ISUZU TURQUOISE подбежал велосипедист, который умышленно сломал оба дворника, пока автобус стоял на перекрестке на красный свет.

ФОТО: Valsts policija

С мужчиной был еще один велосипедист, который наблюдал за происходящим. После инцидента оба велосипедиста уехали в сторону Кекавы. Видео, снятое с камеры автобуса, четко показывает человека, который может быть виновным.