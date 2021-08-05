День #13 ⟩ Толкатель ядра трижды обновил олимпийский рекорд и посвятил победу дедушке

Гребля на байдарках и каноэ, 1000 м, байдарка-двойка, мужчины

Австралийские байдарочники Жан ван дер Вестёйзен и Томас Грин выиграли золото на дистанции 1000 м. Их результат - 3.15,280. Серебряными призёрами стали немцы Макс Хофф и Якоб Шопф (3.16,106). Бронза досталась представителям Чехии Йозефу Досталю и Радеку Слоуфу (3.16,106).

Хоккей на траве, мужчины

Мужская сборная Бельгии завоевала золотые медали в олимпийском турнире в хоккее на траве. В финале бельгийцы по буллитам обыграли команду Австралии - 1:1 (0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 3:2Б). В матче за бронзу команда Индии победила Германию - 5:4 (0:1, 3:2, 2:0, 0:1).

Лёгкая атлетика, тройной прыжок, мужчины

Португалец Педро Пабло Пичардо выиграл стал олимпийским чемпионов в тройном прыжке, показав результат 17,98 метра. Серебряным призёром стал китаец Чжу Ямин (17,57 м), а бронза досталась представителю Буркина-Фасо Югу Фабрису Занго (17,47 м).

Лёгкая атлетика, толкание ядра, мужчины

Американец Райан Краузер выиграл золотую медаль в толкании ядра. По ходу соревнований он трижды обновил олимпийский рекорд (22,83, 22,93 и 23,30 метра). Серебряным призёром стал американец Джо Матиас Ковач (22,65 м), а бронза досталась представителю Новой Зеландии Томасу Уолшу (22,47 м).

После завоевания золотой медали Краузер показал в камеру лист бумаги, на котором было написано: "Дедушка, мы это сделали. Олимпийский чемпион 2020 года!". Дедушка спортсмена Ларри Краузер тоже был толкателем ядра. Он скончался незадолго до старта Игр в Токио.

Лёгкая атлетика, 110 м с барьерами, мужчины

Ямайский легкоатлет Хэнсл Парчмент выиграл золото в беге на 110 метров с барьерами, преодолев дистанцию за 13,04 секунды. Серебряным призёром стал американец Грант Холлоуэй (13,09), а бронза досталась ещё одному представителю Ямайки Рональду Леви (13,10).

Лёгкая атлетика, спортивная ходьба, 20 км, мужчины

Итальянец Массимо Стано выиграл золотую медаль в ходьбе на 20 км. 29-летний легкоатлет преодолел дистанцию за 1:21.05. Серебряная медаль досталась японцу Коки Икэде (1:21.14), а бронза - его соотечественнику Тосикадзу Яманаси (1:21.28).

Лёгкая атлетика, прыжки с шестом, женщины

Американка Кэти Нажотт завоевала золотую медаль в финале соревнований в прыжках с шетом, покорив высоту 4,90 метра. Российская спортсменка Анжелика Сидорова завоевала серебро с результатом 4,85 метра, а бронзовой призёркой стала британка Холли Брэдшоу (4,85 м).

Лёгкая атлетика, 400 м, мужчины

Представитель Багамских островов Стивен Гардинер завоевал золотую медаль в беге на 400 м. Его результат - 43,85 секунды. Вторым к финишу пришёл колумбиец Энтони Хосе Самбрано (44,08), а бронзовая медаль досталась Кирани Джеймсу из Гренады (44,19).

Настольный теннис, команды, женщины

Женская сборная Китая победила в командном турнире по настольному теннису. В финале китаянки обыграли японок со счётом 3:0. В противостоянии за бронзу сборная Гонконга обыграла Германию - 3:1.

Скейтбординг, парк, мужчины

18-летний австралийский скейтбордист Киган Палмер выиграл золотую медаль в скейтбординге в дисциплине "парк" - 95,83 балла. Серебряным призёром стал бразилец Педро Баррос (86,14), а бронза досталась американцу Кори Джуно (84,13).

Бокс, 57-60 кг, женщины

Тайка Сисонди Судапорн и финка Мира Потконен стали бронзовыми призёрами Олимпийских игр в весовой категории до 60 кг. Финальный поединок в этой весовой категории состоится 8 августа. В нём примут участие ирландка Келли Энн Харрингтон и бразильянка Беатрис Феррейра.

Бокс, 48-52 кг, мужчины

Казахстанский боксёр Сакен Бибосынов стал бронзовым призёром Олимпиады-2020 в весовой категории до 52 кг. Ещё одним бронзовым медалистом стал японец Ремей Танака. В финале, который состоится 7 августа, встретятся британец Джалал Яфай и филиппинец Карло Паалам.

Бокс, 69-75 кг, мужчины

Российский боксёр Глеб Бакши завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 75 кг. Ещё одним обладателем бронзы стал филиппинец Эумир Марсьяль. В финале, который состоится 7 августа, встретятся блазилец Эберт Соуза и украинец Александр Хижняк.

Бокс, 52-57 кг, мужчины

Российский боксёр Альберт Батыргазиев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 кг. В финальном поединке он одержал победу над американцем Дюком Рейганом.

Напомним, бронза в соревнованиях по боксу в весовой категории до 57 кг досталась кубинцу Ласаро Альваресу и представителю Ганы Самюэлю Такьи.

Прыжки в воду, вышка, 10 м, женщины

14-летняя китаянка Хунчань Цюань стала олимпийской чемпионкой в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Её результат - 466,20 балла. Серебро досталось другой китаянке - 15-летней Юйси Чэнь (425,40), а бронзовую медаль завоевала 29-летняя австралийка Мелисса Ву (371,40).

Футбол, матч за бронзу, женщины

Женская сборная США по футболу завоевала бронзовые медали Олимпийских игр в Токио. В матче за третье место американки обыграли команду Австралии со счётом 4:3. Голами в составе австралийской сборной отметились Саманта Керр, Кейтлин Фард и Эмили Гельник. В составе сборной США по дублю оформили Карли Холлинз и Меган Рапино.

В финале футбольного турнира Олимпиады среди женских сборных встретятся Швеция и Канада. Матч состоится 6 августа.

Велотрек, кейрин, женщины

Нидерландская велогонщица Шанне Браспеннинкс стала новой олимпийской чемпионкой по велотреку в кейрине. 30-летняя Браспеннинкс на 0,061 секунды обошла Эллесс Эндрюс из Новой Зеландии. Бронзу завоевала Лориан Генест из Канады.

Велотрек, омниум, мужчины

Британский велогонщик Мэттью Уоллс завоевал золотую медаль, одержав победу в финальном заезде с результатом 153 очка. Второе место занял новозеландец Кэмпбелл Стюарт, уступивший победителю 24 очка. Бронзовую медаль завоевал итальянец Элиа Вивиани (124 очка).

Карате, ката, женщины

Испанка Сандра Санчес Хайме выиграла золото в соревнованиях по карате (ката). Серебро досталось японке Кию Симидзу, а бронзу завоевали представительница Гонконга Мо Шон Грейс Лау и итальянка Вивьяна Боттаро.

Карате, кумитэ, мужчины, до 67 кг

Француз Стефан да Коста выиграл золотую медаль в соревнований по карате (кумитэ) в весовой категории до 67 кг. В финале он оказался сильнее представителя Турции Эрая Самдана - 5:0. Обладателями бронзовых наград стали Дархан Ассадилов из Казахстана и Абдель Рахман Аль-Масатфа из Иордании.

Карате, кумитэ, женщины, до 55 кг

Ивэт Горанова из Болгарии завоевала золотую медаль в соревнованиях по карате (кумитэ) в весовой категории до 55 кг. В финале она победила украинку Анжелику Терлюгу со счётом 5:1. Обладательницами бронзовых наград стали Беттина Планк из Австрии и Вень Цзы-Юнь из Китайского Тайбэя.

Спортивная борьба, до 57 кг, вольная борьба

Россиянин Заур Угуев завоевал золотую олимпийскую медаль в вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. В финальной схватке он одолел представителя Индии Кумара Рави со счётом 7:4. Бронзовые медали завоевали Нурислам Санаев из Казахстана и американец Томас Гилман.

Спортивная борьба, до 86 кг, вольная борьба

Американец Дэвид Тейлор выиграл золото в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг. В финальном поединке он победил представителя Ирана Хассана Язданичарати со счётом 4:3. Обладателями бронзы стали россиянин Артур Найфонов и Майлз Назем Амин из Сан-Марино.

Отметим, что российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали уже 58 медалей - это на три медали больше, чем было на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Спортивная борьба, до 57 кг, женская борьба

Японка Рисако Каваи выиграла золотую медаль в соревнованиях по борьбе в весовой категории до 57 кг. В финале она оказалась сильнее представительницы Беларуси Ирины Курочкиной - 5:0. Обладательницами бронзовых наград стали Эвелина Георгиева Николова из Болгарии и Хелен Луиз Марулис из США.

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего) Китай - 34-24-16 (74) США - 29-35-27 (91) Япония - 22-10-14 (46) Австралия - 17-5-19 (41) Команда ОКР - 16-22-20 (58) Великобритания - 16-18-17 (51) Германия - 9-9-16 (34) Франция - 7-11-9 (27) Италия - 7-10-18 (35) Нидерланды - 7-9-10 (26) Новая Зеландия - 7-6-6 (19) *Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России