День #13 ⟩ Толкатель ядра трижды обновил олимпийский рекорд и посвятил победу дедушке
В четверг, 5 августа, на летних Олимпийских играх в Токио разыграли 29 комплектов медалей в 12 видах спорта.
В четверг, 5 августа, на летних Олимпийских играх в Токио разыграли 29 комплектов медалей в 12 видах спорта.
Плавание на открытой воде, 10 км, мужчины
Победителем соревнований по плаванию на открытой воде на 10 км стал немец Флориан Велльброк, который преодолел дистанцию за 1:48:33.7. За ним финишировал представитель Венгрии Криштоф Рашовски (1:48:59.0), а замкнул тройку лучших итальянец Грегорио Пальтриньери (1:49:01.1).
Гребля на байдарках и каноэ, 200 м, байдарка, мужчины
Победителем соревнований стал венгерский байдарочник Шандор Тотка, который преодолел дистанцию за 35,035 секунды. Серебряным призёром стал итальянец Манфреди Рицца (35,080), а бронза досталась представителю Великобритании Лиаму Хиту (35,202).
Гребля на байдарках и каноэ, 200 м, каноэ, женщины
Американская каноистка Невин Харрисов заняла первое место, преодолев дистанцию в 200 метров за 45,932 секунды. Серебряным призёром стала канадка Лоранс Венсан-Лапуант (46,786), а бронзовым - украинка Людмила Лузан (47,034).
Гребля на байдарках и каноэ, 500 м, байдарка, женщины
Новозеландская байдарочница Лиза Кэррингтон выиграла золото Олимпийских игр в Токио на дистанции 500 м. В финале она показала время 1 минуту 51,216 секунды. Таким образом, 32-летняя спортсменка стала пятикратной олимпийской чемпионкой.
Серебряным призёром стала венгерка Тамара Чипеш (1.51,855), а замкнула тройку лучших датчанка Эмма Остранн Йоргенсен (1.52,773).
Гребля на байдарках и каноэ, 1000 м, байдарка-двойка, мужчины
Австралийские байдарочники Жан ван дер Вестёйзен и Томас Грин выиграли золото на дистанции 1000 м. Их результат - 3.15,280. Серебряными призёрами стали немцы Макс Хофф и Якоб Шопф (3.16,106). Бронза досталась представителям Чехии Йозефу Досталю и Радеку Слоуфу (3.16,106).
Хоккей на траве, мужчины
Мужская сборная Бельгии завоевала золотые медали в олимпийском турнире в хоккее на траве. В финале бельгийцы по буллитам обыграли команду Австралии - 1:1 (0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 3:2Б). В матче за бронзу команда Индии победила Германию - 5:4 (0:1, 3:2, 2:0, 0:1).
Лёгкая атлетика, тройной прыжок, мужчины
Португалец Педро Пабло Пичардо выиграл стал олимпийским чемпионов в тройном прыжке, показав результат 17,98 метра. Серебряным призёром стал китаец Чжу Ямин (17,57 м), а бронза досталась представителю Буркина-Фасо Югу Фабрису Занго (17,47 м).
Лёгкая атлетика, толкание ядра, мужчины
Американец Райан Краузер выиграл золотую медаль в толкании ядра. По ходу соревнований он трижды обновил олимпийский рекорд (22,83, 22,93 и 23,30 метра). Серебряным призёром стал американец Джо Матиас Ковач (22,65 м), а бронза досталась представителю Новой Зеландии Томасу Уолшу (22,47 м).
После завоевания золотой медали Краузер показал в камеру лист бумаги, на котором было написано: "Дедушка, мы это сделали. Олимпийский чемпион 2020 года!". Дедушка спортсмена Ларри Краузер тоже был толкателем ядра. Он скончался незадолго до старта Игр в Токио.
Лёгкая атлетика, 110 м с барьерами, мужчины
Ямайский легкоатлет Хэнсл Парчмент выиграл золото в беге на 110 метров с барьерами, преодолев дистанцию за 13,04 секунды. Серебряным призёром стал американец Грант Холлоуэй (13,09), а бронза досталась ещё одному представителю Ямайки Рональду Леви (13,10).
Лёгкая атлетика, спортивная ходьба, 20 км, мужчины
Итальянец Массимо Стано выиграл золотую медаль в ходьбе на 20 км. 29-летний легкоатлет преодолел дистанцию за 1:21.05. Серебряная медаль досталась японцу Коки Икэде (1:21.14), а бронза - его соотечественнику Тосикадзу Яманаси (1:21.28).
Лёгкая атлетика, прыжки с шестом, женщины
Американка Кэти Нажотт завоевала золотую медаль в финале соревнований в прыжках с шетом, покорив высоту 4,90 метра. Российская спортсменка Анжелика Сидорова завоевала серебро с результатом 4,85 метра, а бронзовой призёркой стала британка Холли Брэдшоу (4,85 м).
Лёгкая атлетика, 400 м, мужчины
Представитель Багамских островов Стивен Гардинер завоевал золотую медаль в беге на 400 м. Его результат - 43,85 секунды. Вторым к финишу пришёл колумбиец Энтони Хосе Самбрано (44,08), а бронзовая медаль досталась Кирани Джеймсу из Гренады (44,19).
Настольный теннис, команды, женщины
Женская сборная Китая победила в командном турнире по настольному теннису. В финале китаянки обыграли японок со счётом 3:0. В противостоянии за бронзу сборная Гонконга обыграла Германию - 3:1.
Скейтбординг, парк, мужчины
18-летний австралийский скейтбордист Киган Палмер выиграл золотую медаль в скейтбординге в дисциплине "парк" - 95,83 балла. Серебряным призёром стал бразилец Педро Баррос (86,14), а бронза досталась американцу Кори Джуно (84,13).
Бокс, 57-60 кг, женщины
Тайка Сисонди Судапорн и финка Мира Потконен стали бронзовыми призёрами Олимпийских игр в весовой категории до 60 кг. Финальный поединок в этой весовой категории состоится 8 августа. В нём примут участие ирландка Келли Энн Харрингтон и бразильянка Беатрис Феррейра.
Бокс, 48-52 кг, мужчины
Казахстанский боксёр Сакен Бибосынов стал бронзовым призёром Олимпиады-2020 в весовой категории до 52 кг. Ещё одним бронзовым медалистом стал японец Ремей Танака. В финале, который состоится 7 августа, встретятся британец Джалал Яфай и филиппинец Карло Паалам.
Бокс, 69-75 кг, мужчины
Российский боксёр Глеб Бакши завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 75 кг. Ещё одним обладателем бронзы стал филиппинец Эумир Марсьяль. В финале, который состоится 7 августа, встретятся блазилец Эберт Соуза и украинец Александр Хижняк.
Бокс, 52-57 кг, мужчины
Российский боксёр Альберт Батыргазиев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 кг. В финальном поединке он одержал победу над американцем Дюком Рейганом.
Напомним, бронза в соревнованиях по боксу в весовой категории до 57 кг досталась кубинцу Ласаро Альваресу и представителю Ганы Самюэлю Такьи.
Прыжки в воду, вышка, 10 м, женщины
14-летняя китаянка Хунчань Цюань стала олимпийской чемпионкой в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Её результат - 466,20 балла. Серебро досталось другой китаянке - 15-летней Юйси Чэнь (425,40), а бронзовую медаль завоевала 29-летняя австралийка Мелисса Ву (371,40).
Футбол, матч за бронзу, женщины
Женская сборная США по футболу завоевала бронзовые медали Олимпийских игр в Токио. В матче за третье место американки обыграли команду Австралии со счётом 4:3. Голами в составе австралийской сборной отметились Саманта Керр, Кейтлин Фард и Эмили Гельник. В составе сборной США по дублю оформили Карли Холлинз и Меган Рапино.
В финале футбольного турнира Олимпиады среди женских сборных встретятся Швеция и Канада. Матч состоится 6 августа.
Велотрек, кейрин, женщины
Нидерландская велогонщица Шанне Браспеннинкс стала новой олимпийской чемпионкой по велотреку в кейрине. 30-летняя Браспеннинкс на 0,061 секунды обошла Эллесс Эндрюс из Новой Зеландии. Бронзу завоевала Лориан Генест из Канады.
Велотрек, омниум, мужчины
Британский велогонщик Мэттью Уоллс завоевал золотую медаль, одержав победу в финальном заезде с результатом 153 очка. Второе место занял новозеландец Кэмпбелл Стюарт, уступивший победителю 24 очка. Бронзовую медаль завоевал итальянец Элиа Вивиани (124 очка).
Карате, ката, женщины
Испанка Сандра Санчес Хайме выиграла золото в соревнованиях по карате (ката). Серебро досталось японке Кию Симидзу, а бронзу завоевали представительница Гонконга Мо Шон Грейс Лау и итальянка Вивьяна Боттаро.
Карате, кумитэ, мужчины, до 67 кг
Француз Стефан да Коста выиграл золотую медаль в соревнований по карате (кумитэ) в весовой категории до 67 кг. В финале он оказался сильнее представителя Турции Эрая Самдана - 5:0. Обладателями бронзовых наград стали Дархан Ассадилов из Казахстана и Абдель Рахман Аль-Масатфа из Иордании.
Карате, кумитэ, женщины, до 55 кг
Ивэт Горанова из Болгарии завоевала золотую медаль в соревнованиях по карате (кумитэ) в весовой категории до 55 кг. В финале она победила украинку Анжелику Терлюгу со счётом 5:1. Обладательницами бронзовых наград стали Беттина Планк из Австрии и Вень Цзы-Юнь из Китайского Тайбэя.
Спортивная борьба, до 57 кг, вольная борьба
Россиянин Заур Угуев завоевал золотую олимпийскую медаль в вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. В финальной схватке он одолел представителя Индии Кумара Рави со счётом 7:4. Бронзовые медали завоевали Нурислам Санаев из Казахстана и американец Томас Гилман.
Спортивная борьба, до 86 кг, вольная борьба
Американец Дэвид Тейлор выиграл золото в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг. В финальном поединке он победил представителя Ирана Хассана Язданичарати со счётом 4:3. Обладателями бронзы стали россиянин Артур Найфонов и Майлз Назем Амин из Сан-Марино.
Отметим, что российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали уже 58 медалей - это на три медали больше, чем было на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
Спортивная борьба, до 57 кг, женская борьба
Японка Рисако Каваи выиграла золотую медаль в соревнованиях по борьбе в весовой категории до 57 кг. В финале она оказалась сильнее представительницы Беларуси Ирины Курочкиной - 5:0. Обладательницами бронзовых наград стали Эвелина Георгиева Николова из Болгарии и Хелен Луиз Марулис из США.
Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)
*Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России
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