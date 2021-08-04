Премьер-министр Литвы: объявление локальных карантинов в самоуправлениях не исключается

"Локальные карантины мы не исключаем, но здесь должны высказаться эпидемиологи, и вместе с тем, чем на следующей неделе и планируется заняться правительство, нужны дополнительные меры в конкретных местах", - заявила в среду журналистам Шимоните.
Она отметила, что правительство будет обсуждать такие предложения, если они поступят.
В настоящее время самая плохая эпидемиологическая ситуация в западной части Литвы - в прибрежных районах. В Паланге за 14 дней количество новых заражений на 100 тыс. жителей составило 438,5, а в Клайпеде - 356,9.
На следующей неделе правительство должно ввести новые ограничения, которые предусматривают разрешение на некоторые виды деятельности только с "паспортом возможностей".