Ср, 4.08.2021
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Яна Брук, латвийский инфлюенсер

Премьер-министр Литвы: объявление локальных карантинов в самоуправлениях не исключается

Вильнюс. Литва. Иллюстративное фото. ФОТО: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что правительство не исключает возможности объявлять локальные карантины в отдельных самоуправлениях, однако свое мнение должны высказать эпидемиологи.

"Локальные карантины мы не исключаем, но здесь должны высказаться эпидемиологи, и вместе с тем, чем на следующей неделе и планируется заняться правительство, нужны дополнительные меры в конкретных местах", - заявила в среду журналистам  Шимоните.

Она отметила, что правительство будет обсуждать такие предложения, если они поступят.

В настоящее время самая плохая эпидемиологическая ситуация в западной части Литвы - в прибрежных районах. В Паланге за 14 дней количество новых заражений на 100 тыс. жителей составило 438,5, а в Клайпеде - 356,9.

На следующей неделе правительство должно ввести новые ограничения, которые предусматривают разрешение на некоторые виды деятельности только с "паспортом возможностей".


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