Мужчина не выплачивал алименты в течение многих лет. Теперь его долг составляет 69 тысяч евро

В этом году в Курземское региональное управление государственной полиции поступило два заявления из Гарантийного фонда средств о том, что двое мужчин уклонились от обеспечения и пропитания детей. Данное обязательство было наложено на них судом.

Один из мужчин с 2005 года уклонялся от обеспечения и содержания обоих своих детей намеренно, систематически и на долгосрочной основе, даже несмотря на то, что он был в состоянии работать, периодически имел трудовые отношения и получал доход. Поскольку мужчина не платил алименты, алименты выплачиваются из Гарантийного фонда средств.

На момент получения заявления задолженность перед фондом со всеми начисленными законными процентами составляет более 69 тысяч евро.

Во втором случае с 2006 года мужчина уклонялся от обеспечения и содержания троих детей, не выплачивая алименты. На момент получения заявления задолженность фонду по содержанию со всеми начисленными законными процентами составляет более 40 тысяч евро.

Сотрудники VP завершили расследование по уголовному делу и передали материалы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.