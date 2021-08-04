В Латвию вернулся бронзовый призёр Олимпиады в Токио штангист Артур Плесниекс

Видео: Возвращение бронзового призёра Олимпиады в Токио штангиста Артура Плесниекса

Напоминаем, что Плесниекс, который выступал в весовой категории до 109 кг, в рывке поднял 180 кг, а в толчке - 230 кг. С 410 кг в сумме латвийский тяжелоатлет занял третье место.

Галерея: Возвращение бронзового призёра Олимпиады в Токио штангиста Артура Плесниекса

29-летний латвийский тяжелоатлет начал с удачной попытки и смог поднять 175 кг в рывке. Во время второго подхода он не без проблем, но всё-таки смог поднять штангу весом 180 кг. В третьей попытке Плесниекс не смог установить новый рекорд Латвии - неудачная попытка с весом 183 кг.

Толчок Плесниекс начал с 220 кг, а со второй попытки поднял над головой 225 кг. Справился латвиец и с третьим заявленным весом в 230 кг, установив новый рекорд Латвии.

Золотую медаль в весовой категории до 109 кг завоевал представитель Узбекистана Акбар Джураев (430 кг - 193+237). Серебряным призёром стал Симон Мартиросян из Армении (423 кг - 195+228).