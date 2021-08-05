Чт, 5.08.2021
Я искренне приношу свои извинения каждому паралимпийцу, его родственникам и каждому жителю Латвии, пострадавшему от этой ошибки в коммуникации. Анита Муйжниеце, министр образования и науки
Анита Муйжниеце, министр образования и науки

Стал известен размер премий, которые получат Плесниекс и Григорьева за выступления на Олимпиаде в Токио

Артур Плесниекс ФОТО: Reuters/ScanPix

Латвийская спортсменка-борец Анастасия Григорьева и тяжелоатлет Артур Плесниекс завершили выступления на Олимпийских играх в Токио и узнали размер денежных вознаграждений, которые полагаются спортсменам, занявшим высокие места.

Согласно порядку присуждения денежных наград за высокие спортивные достижения на официальных соревнованиях, которые признаются Международным олимпийским комитетом (МОК), Плесниексу полагается премия в размере 51 224 евро (после выплаты налогов).

Кроме того, денежная премия в размере до 25 612 евро полагается тренеру латвийского тяжелоатлета и его команде (суммарно).

В свою очередь, представляемая Плесниексом Федерация тяжёлой атлетики Латвии получит 35 572 евро на развитие спорта и подготовку юных спортсменов.

Плесниекс, который выступал в весовой категории до 109 кг, в рывке поднял 180 кг, а в толчке - 230 кг. С 410 кг в сумме латвийский тяжелоатлет завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио.

Для Плесниекса эта Олимпиада стала третьей подряд - в 2012 году в Лондоне он занял пятое место, а в 2016 году в Рио-де-Жанейро финишировал на восьмой строчке.

Что касается Анастасии Григорьевой, которая на Олимпийских играх в Токио заняла пятое место, то ей полагается премия в размере 18 441 евро. Тренеру и обслуживающему персоналу даугавпилчанки достанется премия в размере до 25 612 евро, а Латвийской федерации спортивной борьбы - 35 572 евро на развитие этого вида спорта и подготовку юных спортсменов.

Для 31-летней Григорьевой это была третья Олимпиада подряд - в 2012 году в Лондоне она стала девятой, а в 2016 году в Рио-де-Жанейро заняла восьмое место.


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