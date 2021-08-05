Стал известен размер премий, которые получат Плесниекс и Григорьева за выступления на Олимпиаде в Токио

Согласно порядку присуждения денежных наград за высокие спортивные достижения на официальных соревнованиях, которые признаются Международным олимпийским комитетом (МОК), Плесниексу полагается премия в размере 51 224 евро (после выплаты налогов).

Кроме того, денежная премия в размере до 25 612 евро полагается тренеру латвийского тяжелоатлета и его команде (суммарно).

В свою очередь, представляемая Плесниексом Федерация тяжёлой атлетики Латвии получит 35 572 евро на развитие спорта и подготовку юных спортсменов.

Плесниекс, который выступал в весовой категории до 109 кг, в рывке поднял 180 кг, а в толчке - 230 кг. С 410 кг в сумме латвийский тяжелоатлет завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио.

Для Плесниекса эта Олимпиада стала третьей подряд - в 2012 году в Лондоне он занял пятое место, а в 2016 году в Рио-де-Жанейро финишировал на восьмой строчке.

Что касается Анастасии Григорьевой, которая на Олимпийских играх в Токио заняла пятое место, то ей полагается премия в размере 18 441 евро. Тренеру и обслуживающему персоналу даугавпилчанки достанется премия в размере до 25 612 евро, а Латвийской федерации спортивной борьбы - 35 572 евро на развитие этого вида спорта и подготовку юных спортсменов.