Сотни людей собрались у здания Кабмина в знак протеста против "обязательной вакцинации"

Как сообщили в Государственной полиции, в центре Риги несанкционированно собрались несколько сотен человек, и Госполиция сосредоточила свои силы на месте происшествия, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность, а также напомнить собравшимся о необходимости соблюдать требования эпидемиологической безопасности.

В Госполиции отметили, что в настоящее время ситуация находится под контролем, происходящее фиксируется техническими средствами, имеющимися в распоряжении полиции, и полученные материалы будут оценены соответствующим образом.

В Госполиции подчеркнули, что ответственность организатора несанкционированного мероприятия будет оцениваться в установленном законом порядке.

Госполиция обращает внимание на то, что недопустимо такое нарушение эпидемиологических правил в то время, когда чрезвычайно важно предотвратить повторное распространение коронавируса, поэтому полицейские призывают людей разойтись. Госполиция подчеркивает, что в условиях демократии каждый имеет право на свободу выражения мнения, но это право не является неограниченным и не должно подвергать опасности других людей.

Целью полиции в таких ситуациях является обеспечение общественного порядка, предотвращение провокаций или эскалации ситуации. Госполиция также подчеркнула, что мобилизовала свои силы по всей Латвии и работает в режиме повышенной готовности.

Призыв сегодня собраться распространил оппозиционный депутат Алдис Гобземс, и латвийцы, вняв этому призыву, сначала пришли к зданию Сейма, затем собрались у памятника Свободы и направились к зданию правительства.

Сам Гобземс сначала тоже участвовал в протесте, но позже с места происшествия ушел.

Как отмечает агентство ЛЕТА, собравшиеся частично заблокировали участок бульвара Бривибас напротив здания Кабмина. Демонстранты располагались по обе стороны улицы.

Среди присутствующих есть люди разного возраста, но в основном митингующие - люди трудоспособного возраста. У кого-то есть государственные флаги Латвии, у кого-то - плакаты, выражающие недовольство процессом вакцинации и вакцинацией детей.

Некоторые проезжающие машины и мотоциклы гудели, приветствуя митингующих. В этом районе находится несколько бригад полиции.

Šobrīd Rīgas centrā nesankcionēti sapulcējušies vairāki simti cilvēku. ⁰Valsts policija ir koncentrējusi savus spēkus notikuma vietās un atrodas klātienē, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību. Šī nesankcionētā pasākuma organizatora atbildība tiks izvērtēta. Vairāk: pic.twitter.com/wkwnfWrb4t — Valsts policija (@Valsts_policija) August 4, 2021

Контекст

Напомним, что сегодня, 4 августа, Сейм концептуально поддержал проект поправок к закону об управлении распространением инфекции Covid-19, который предусматривает, что после 1 октября работодатель будет иметь право увольнять работников, не получивших сертификат Covid-19, подтверждающий вакцинацию или перенесенное заболевание.

За законопроект проголосовали 45 депутатов, против - 20 депутатов.

Срок подачи предложений ко второму, окончательному чтению - 18 августа.

Если в конце августа или в сентябре закон будет принят в окончательном чтении, парламентская оппозиция планирует собрать подписи 34 депутатов, чтобы временно приостановить обнародование закона и попытаться вынести его на референдум.

Как сообщалось ранее, авторы законопроекта указали, что поправки предусматривают новый подход к сокращению распространения инфекции Covid-19 и защите здоровья каждого человека, возлагая на государственные учреждения обязанность оказывать эпидемиологически безопасные услуги, а на работодателей - обязанность обеспечить эпидемиологически безопасную рабочую среду.

Работодатели должны определить категории должностей и сотрудников, которые должны иметь сертификат, и проинформировать об этом сотрудников.

Законопроект также предусматривает обязательное наличие ковид-сертификата для тех, кто работает в учреждениях здравоохранения, долгосрочного социального ухода и социальной реабилитации, а также в сфере образования.