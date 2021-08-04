Сотни людей собрались у здания Кабмина в знак протеста против "обязательной вакцинации"

Как сообщили в Государственной полиции, в центре Риги несанкционированно собрались несколько сотен человек, и Госполиция сосредоточила свои силы на месте происшествия, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность, а также напомнить собравшимся о необходимости соблюдать требования эпидемиологической безопасности.
В Госполиции отметили, что в настоящее время ситуация находится под контролем, происходящее фиксируется техническими средствами, имеющимися в распоряжении полиции, и полученные материалы будут оценены соответствующим образом.
В Госполиции подчеркнули, что ответственность организатора несанкционированного мероприятия будет оцениваться в установленном законом порядке.
Госполиция обращает внимание на то, что недопустимо такое нарушение эпидемиологических правил в то время, когда чрезвычайно важно предотвратить повторное распространение коронавируса, поэтому полицейские призывают людей разойтись. Госполиция подчеркивает, что в условиях демократии каждый имеет право на свободу выражения мнения, но это право не является неограниченным и не должно подвергать опасности других людей.
Целью полиции в таких ситуациях является обеспечение общественного порядка, предотвращение провокаций или эскалации ситуации. Госполиция также подчеркнула, что мобилизовала свои силы по всей Латвии и работает в режиме повышенной готовности.
Призыв сегодня собраться распространил оппозиционный депутат Алдис Гобземс, и латвийцы, вняв этому призыву, сначала пришли к зданию Сейма, затем собрались у памятника Свободы и направились к зданию правительства.
Сам Гобземс сначала тоже участвовал в протесте, но позже с места происшествия ушел.
Как отмечает агентство ЛЕТА, собравшиеся частично заблокировали участок бульвара Бривибас напротив здания Кабмина. Демонстранты располагались по обе стороны улицы.
Среди присутствующих есть люди разного возраста, но в основном митингующие - люди трудоспособного возраста. У кого-то есть государственные флаги Латвии, у кого-то - плакаты, выражающие недовольство процессом вакцинации и вакцинацией детей.
Некоторые проезжающие машины и мотоциклы гудели, приветствуя митингующих. В этом районе находится несколько бригад полиции.
Напомним, что сегодня, 4 августа, Сейм концептуально поддержал проект поправок к закону об управлении распространением инфекции Covid-19, который предусматривает, что после 1 октября работодатель будет иметь право увольнять работников, не получивших сертификат Covid-19, подтверждающий вакцинацию или перенесенное заболевание.
За законопроект проголосовали 45 депутатов, против - 20 депутатов.
Срок подачи предложений ко второму, окончательному чтению - 18 августа.
Если в конце августа или в сентябре закон будет принят в окончательном чтении, парламентская оппозиция планирует собрать подписи 34 депутатов, чтобы временно приостановить обнародование закона и попытаться вынести его на референдум.
Как сообщалось ранее, авторы законопроекта указали, что поправки предусматривают новый подход к сокращению распространения инфекции Covid-19 и защите здоровья каждого человека, возлагая на государственные учреждения обязанность оказывать эпидемиологически безопасные услуги, а на работодателей - обязанность обеспечить эпидемиологически безопасную рабочую среду.
Работодатели должны определить категории должностей и сотрудников, которые должны иметь сертификат, и проинформировать об этом сотрудников.
Законопроект также предусматривает обязательное наличие ковид-сертификата для тех, кто работает в учреждениях здравоохранения, долгосрочного социального ухода и социальной реабилитации, а также в сфере образования.
В то же время законопроект содержит презумпцию о том, что в случаях, когда сотрудник не получил ковид-сертификат, необходимый для выполнения рабочих обязанностей, это является достаточным основанием полагать, что он не соответствует своей должности, связанной с оказанием эпидемиологически безопасных услуг. При этом законопроект предусматривает право работодателя и работника договориться о работе без сертификата и выполнении других обязанностей.