Латвийский гребец Роберт Акменс занял 8-е место на Олимпийских играх

Сначала состоялись два полуфинальных заезда, в одном из которых Акменс занял четвёртое место и с результатом 35,688 секунды завоевал путёвку в финал.

В решающем заезде, в котором приняло участие восемь гребцов-байдарочников, 25-летний Акменс пришёл к финишу последним. Его результат - 36,014 секунды.

Победителем соревнований стал венгерский байдарочник Шандор Тотка, который преодолел дистанцию за 35,035 секунды. Серебряным призёром стал итальянец Манфреди Рицца (35,080), а бронза досталась представителю Великобритании Лиаму Хиту (35,202).

Для Роберта Акменса Олимпийские игры в Токио стали дебютными. В активе уроженца Талси победа на чемпионате мира 2019 года в возрастной категории U-23.

В национальном отборе на дистанции 200 метров Роберт Акменс в квалификации опередил ведущего латвийского гребца-байдарочника последнего десятилетия Алексея Румянцева.