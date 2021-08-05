Латвийский гребец Роберт Акменс занял 8-е место на Олимпийских играх
Латвийский гребец-байдарочник Роберт Акменс занял 8-е место на дистанции 200 метров в финале Олимпийских игр в Токио.
Латвийский гребец-байдарочник Роберт Акменс занял 8-е место на дистанции 200 метров в финале Олимпийских игр в Токио.
Сначала состоялись два полуфинальных заезда, в одном из которых Акменс занял четвёртое место и с результатом 35,688 секунды завоевал путёвку в финал.
В решающем заезде, в котором приняло участие восемь гребцов-байдарочников, 25-летний Акменс пришёл к финишу последним. Его результат - 36,014 секунды.
Победителем соревнований стал венгерский байдарочник Шандор Тотка, который преодолел дистанцию за 35,035 секунды. Серебряным призёром стал итальянец Манфреди Рицца (35,080), а бронза досталась представителю Великобритании Лиаму Хиту (35,202).
Для Роберта Акменса Олимпийские игры в Токио стали дебютными. В активе уроженца Талси победа на чемпионате мира 2019 года в возрастной категории U-23.
В национальном отборе на дистанции 200 метров Роберт Акменс в квалификации опередил ведущего латвийского гребца-байдарочника последнего десятилетия Алексея Румянцева.
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