В четверг проходит конференция "Think Diversity - Балтийский бизнес-форум многообразия"

На конференции выступят представители Латвийской хартии разнообразия, Европейской комиссии, Фонда интеграции общества, Swedbank, Accenture, COBALT, Printful и др.
Балтийский бизнес-форум многообразия соберет вместе лидеров общественного мнения, лиц, принимающих решения, и международных экспертов, чтобы обсудить передовой опыт в области равных возможностей на рабочем месте, а также способствовать внедрению инновационных методов управления разнообразием в различных сферах бизнеса и организационного развития.
Балтийский бизнес-форум разнообразия будет посвящен гендерному равенству, проблемам ЛГБТ, проблемам инвалидности, а также этническим и расовым вопросам (включая миграцию и беженцев).
Балтийский бизнес-форум многообразия нацелен на специалистов по человеческим ресурсам, управлению разнообразием, коммуникации, маркетинга, разработки продуктов, а также руководителей компаний, организаций и учреждений.
Балтийский бизнес-форум многообразия - это платформа для обмена примерами передовой практики в области равных возможностей на рабочем месте, развития инноваций, обеспечения лояльности клиентов, а также межотраслевого сотрудничества.
Балтийский бизнес-форум многообразия важен для различных отраслей и секторов, особенно для финансов, страхования, маркетинга, информационных технологий, человеческих ресурсов и других сфер.
Во время Балтийского бизнес-форума многообразия состоится церемония подписания Латвийской хартии разнообразия.
Мероприятие будет проходить на латышском и английском языках.
Вдохновитель форума - Swedbank Latvia.