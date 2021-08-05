В четверг пройдет конференция "Think Diversity - бизнес-форум балтийского многообразия"

В этом году Балтийский бизнес-форум многообразия будет посвящен таким вопросам, как управление многообразием во время пандемии Covid-19, корпоративная ответственность и многообразие, политика разнообразия и интеграции в рамках ESG, истинная цена нетерпимости, а также работодатели поделятся вдохновляющими историями. Форум будет посвящен передаче компаниям передового опыта в области управления многообразием. Он начнется в четверг, 5 августа, в 10:00, прямую трансляцию форума можно будет смотреть на RUS TVNET.