С августа лабораторные тесты на Covid-19 стали платными. С какими расходами следует считаться жителям?

По окончании переходного периода, установленного Кабинетом министров, с 1 августа 2021 года вступили в силу изменения в лабораторном тестировании взрослых на Covid-19, согласно которым дальнейшее тестирование для посещения мероприятий и получения различных услуг может проводиться только платно, сообщает Национальная служба здравоохранения (NVD).

Оплата лабораторного теста должна производиться согласно ценам платных лабораторных услуг.

В свою очередь, в случае симптомов Covid-19 лабораторные анализы для эпидемиологического расследования будут по-прежнему оплачиваться из государственного бюджета.

В нерабочее время семейного врача пациенты с симптомами, характерными для инфекции Covid-19, смогут это сделать без направления врача.

NVD обращает внимание на то, что в будущем в таких случаях будет невозможно создать цифровой сертификат Covid-19 после тестирования и житель получит только лабораторную выписку результата, чтобы в случае необходимости было обеспечено наблюдение семейного врача или лечение.

Создание и использование цифрового сертификата Covid-19 будет возможно, если житель: вакцинирован против Covid-19;

переболел Covid-19;

сделал платный лабораторный тест.

Цифровой сертификат Covid-19 также можно будет сделать, если житель без симптомов Covid-19 прошел платные лабораторные исследования с целью выезда за пределы Латвийской Республики.

Для детей до 18 лет лабораторное тестирование на Covid-19 для посещения мероприятий и получения услуг из государственного бюджета будет оплачиваться до 1 сентября этого года.

Ранее сообщалось, что с 10 июня по 1 августа 2021 года Кабинет министров установил переходный период, в течение которого лабораторные исследования для посещения мероприятий, получения услуг и в других случаях для создания сертификата Covid-19 оплачивались государством.

Переходный период был установлен, чтобы позволить населению полностью вакцинироваться против Covid-19 и далее использовать свой сертификат вакцинации.

В то же время NVD напоминает, что тест на Covid-19 - не альтернатива вакцинации! Человек, который сделал тест, также может заразиться в любое время и представлять риск заражения для других.

Если встречаются вакцинированные или переболевшие и невакцинированные люди, вероятность передачи и циркуляции вируса выше, чем если встречаются только вакцинированные и переболевшие люди.

Кроме того, вакцинированный человек надолго защищен от Covid-19, в то время как человек, сделавший тест, может подтвердить свой статус только в конкретный момент.

Сколько стоит сделать тест на Covid-19?

Информация на сайте Центральной лаборатории показывает, что мазок из носоглотки на Covid-19 стоит 35 евро. Домашний визит в Риге стоит 20 евро, а в Рижском районе - 30 евро.

По информации, размещенной на сайте E. Gulbja laboratorija, тест на Covid-19 стоит 37 евро.

Тест также можно провести в лаборатории NMS, где он стоит 37 евро, и в лаборатории MFD, где его цена составляет 40 евро.