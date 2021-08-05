Выявлено 70 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 45,4

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 за две недели вырос с 44,1 до 45,4 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 6504 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,1%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии коронавирус был лабораторно подтвержден в 139 204 случаях, 2558 человек, заразившихся Covid-19, умерли.

Расчеты агентства LETA показывают, что за последние 14 дней в Латвии выявлено 860 случаев заражения Covid-19.

В среду в латвийские больницы были госпитализированы три пациента с Covid-19, при этом один пациент был выписан, таким образом общее количество пациентов в больницах увеличилось с 47 до 48, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время в больницах проходит лечение 41 пациент с Covid-19 с течением заболевания средней тяжести, а у семи пациентов - тяжелое течение коронавируса.