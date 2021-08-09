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Продолжаются строительные работы в комплексе жилых домов «Ezerjugla» в одном из самых зеленых районов Риги – на берегу озера Югла. В восьми четырехэтажных домах на благоустроенной безопасной территории доступны более 500 двухкомнатных и трехкомнатных квартир площадью 46-83 м2, из которых забронировано уже около 100 квартир. Для обеспечения безупречного качества работ строительство объекта с июля 2021 года возьмет на себя SIA «Abora».

«Ezerjugla» нетипично амбициозна для Риги – строительство всех восьми жилых домов осуществляется в одну фазу, поэтому сразу после сдачи комплекса жители получат доступ ко всей большой территории с полным архитектурно-пространственным дизайном и завершенным благоустройством, без всякого строительного шума и пыли. Наша главная задача как разработчика проекта – обеспечить высочайшее качество и безупречное выполнение работ, чтобы реализовать проект в соответствии с амбициозным планом. Поэтому с уверенностью начинаем сотрудничество с SIA «Abora», которое доказало свой профессионализм и опыт в реализации ряда социально значимых масштабных строительных проектов», – подчеркивает Наталия Сеяне, руководитель по маркетингу SIA «Murjāņu 70».

SIA «Abora» – строительная компания с 27-летним опытом в области строительства, надзора за строительством и управления строительными проектами, которая постоянно сотрудничает как с VAS «Valsts nekustamie īpašumi», так и с частными заказчиками. Наиболее значимыми и заметными объектами являются выставочный зал «Rīgas mākslas telpa», реконструкция здания Латвийской Академии художеств, строительство бетонных конструкций для нового здания Латвийской национальной библиотеки, гостинично-жилой комплекс «Avalon», новое здание Латвийского центра инфектологии, а также ряд учебных заведений, общественных зданий и других объектов в Риге и окрестностях Риги. Самый последний и самый крупный проект – реконструкция гостиницы «Grand Hotel Kempinski» стоимостью более 40 миллионов евро.

«Мы рады, что можем работать над этим проектом. Этот проект – перспективный, расположенный в географически очень выгодном месте как с точки зрения логистики, так и с точки зрения природной среды и ландшафта. Начатый проект имеет особенно высокий потенциал, так как планируется расширить жилой комплекс «Ezerjugla» на прилегающем земельном участке. Сам проект технически несложный, но вызывает большое удовлетворение», – говорит Юрис Кравалис, председатель правления SIA «Abora».

Уже сообщалось, что на берегу озера Югла (ул. Мурьяню, 70, Рига) строится новый жилой комплекс «Ezerjugla» с 8-ю многоквартирными домами. Здесь будут доступны двухкомнатные и трехкомнатные квартиры различной площади, дающие возможность жить в одном из самых зеленых районов Риги.

Проект жилого комплекса «Ezerjugla» разработан дизайнерской и архитектурной компанией SIA ​​«Zenico Projekts». Общая стоимость проекта «Ezerjugla» составляет около 40 миллионов евро. Планируется, что комплекс будет сдан в эксплуатацию в октябре 2022 года.

Девелопер проекта AS «Murjāņu 70» ранее реализовывал такие проекты, как комплекс девятиэтажных жилых домов «Salnas 21» в районе Плявниеки и многоквартирный дом на улице Валкас, 4, в Риге.