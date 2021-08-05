Чт, 5.08.2021
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Латвийская копьеметательница Мадара Паламейка, вышедшая в финал Олимпиады

Только попробуйте! Как быстро и легко очистить лисички
Из архива RUS TVNET

ФОТО: Depositphotos

Приходилось ли вам чистить от соринок целую корзинку лисичек? И ведь иногда этот процесс может быть очень долгим. Открыт способ того, как их чистить! 

Пользовательница Facebook поделилась своим методом того, как быстро и просто почистить лисички от грязи и соринок. 

Что для этого нужно? Лисички, мука и холодная вода. 

Грибы нужно выложить в какую-нибудь миску, посыпать мукой (2 столовые ложки на 1 кг грибов) и залить холодной водой так, чтобы они в ней плавали. Перемешать несколько раз руками, а затем достать грибы и слить воду. 

Весь мусор должен будет осесть на дне миски. 

В комментариях под публикацией многие признали, что этот способ действительно работает и позволяет сэкономить время на чистке этих грибов. 


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