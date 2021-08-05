Несанкционированная акция протеста в Риге: против Гобземса начат административный процесс

Галерея: Акция протеста в Риге против "обязательной вакцинации"

В связи с несанкционированным собранием в центре Риги в среду полиция оценит ответственность причастных лиц; в настоящее время в отношении организатора мероприятия возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили LETA в управлении по связям с общественностью Государственной полиции.

Полиция также зафиксировала то, что произошло вчера, с помощью различных технических средств. Полученные материалы будут проанализированы и оценены на предмет нарушений.

Уже сообщалось, что в среду вечером, 4 августа, сотни человек собрались у здания Кабинета министров в Риге, выражая недовольство законопроектом о праве увольнять сотрудников без ковид-сертификата, концептуально поддержанным Сеймом.

Призыв собраться распространил оппозиционный депутат Алдис Гобземс, и латвийцы, вняв этому призыву, сначала пришли к зданию Сейма, а затем собрались у памятника Свободы и направились к зданию правительства. Сам Гобземс сначала тоже участвовал в протесте, но позже с места событий ушел.

Как отмечает агентство ЛЕТА, собравшиеся частично заблокировали участок бульвара Бривибас напротив здания Кабмина. Демонстранты располагались по обе стороны улицы.

Среди присутствовавших были люди разного возраста, но в основном на митинг собрались жители трудоспособного возраста. У кого-то в руках были государственные флаги Латвии, у кого-то - плакаты, выражающие недовольство процессом вакцинации и вакцинацией детей.