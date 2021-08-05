В Болдерае двое мужчин изнасиловали и убили девочку-подростка: их приговорили к 18 и 15 годам тюрьмы

Специалист по связям Управления мест заключения Ксения Витола рассказала агентству LETA, что после оглашения приговора один из осужденных повел себя агрессивно, разбил стекло. Были приняты меры безопасности.
Как гласит обвинение, в ночь с 17 на 18 июня 2019 года компания молодых людей, в том числе убитая и оба обвиняемых, распивали спиртные напитки во дворе одного из домов в Болдерае.
Обвиняемые изнасиловали потерпевшую, которая находилась в беспомощном состоянии, попытались ее задушить, завернули в спальный мешок и сбросили в Булльупский канал. На тот момент девушка была еще жива.
Тело убитой девушки обнаружил рыболов рано утром 18 июня в Булльупском канале. Вскоре после этого по подозрению в совершении преступления были задержаны двое ее знакомых 1991 и 1999 г. рожд., ранее не попадавших в поле зрения полиции.
Им предъявлено обвинение по статье Уголовного закона об изнасиловании лица, не достигшего 16-летнего возраста. За это преступление предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
Также обвинение предъявлено за убийство при отягчающих вину обстоятельствах, то есть с целью сокрытия другого преступления, если оно совершено группой лиц или убит несовершеннолетний. За это преступление также предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
Ранее прокуратура сообщала, что один из обвиняемых не признает вины, другой признает убийство, но отрицает, что оно было совершено в группе, а также отрицает факт изнасилования.