PRIDE: Show Baltic Drag King 2021
Приготовьтесь к ослепительным онлайн-выступлениям с инклюзивным лейтмотивом и коронацией Baltic Drag King 2021 в финале!
Приготовьтесь к ослепительным онлайн-выступлениям с инклюзивным лейтмотивом и коронацией Baltic Drag King 2021 в финале!
Наконец-то настало время для королей всех трех балтийских стран - Латвии, Литвы и Эстонии - разделить общую сцену, и когда же еще, если не во время Baltic Pride.
Присоединяйтесь к вечеру, который будет полон театральности, уверенности и страсти с нежными объятиями латвийского коллектива Drag King.
Коллектив латвийских Drag King стремится переосмыслить границы традиционной мужественности и создать безопасную среду с помощью drag-шоу, ознакомления с ним и общения.
Латвийская команда Drag King была создана на первом латвийском фестивале Drag King в декабре 2019 года в Риге. Фестиваль был посвящен искусству дрэг-кинга, которое является перформативным исследованием и воплощением мужественности.
Мероприятие пройдет в онлайн-формате на английском языке.
Количество мест в зале ограничено. Вход только с сертификатом о вакцинаци или подтверждении о том, что вы переболели Covid-19, а также с удостоверением личности.