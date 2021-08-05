PRIDE: Show Baltic Drag King 2021

Наконец-то настало время для королей всех трех балтийских стран - Латвии, Литвы и Эстонии - разделить общую сцену, и когда же еще, если не во время Baltic Pride.

Присоединяйтесь к вечеру, который будет полон театральности, уверенности и страсти с нежными объятиями латвийского коллектива Drag King.

Коллектив латвийских Drag King стремится переосмыслить границы традиционной мужественности и создать безопасную среду с помощью drag-шоу, ознакомления с ним и общения.

Латвийская команда Drag King была создана на первом латвийском фестивале Drag King в декабре 2019 года в Риге. Фестиваль был посвящен искусству дрэг-кинга, которое является перформативным исследованием и воплощением мужественности.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате на английском языке.