Чт, 5.08.2021
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Эвия Шталберга, представитель Национальной службы здравоохранения

Фото ⟩ В водохранилище Рижской ГЭС и в Кишэзерс выпущено 107 тысяч мальков

Мальки судака ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В среду, 4 августа, Latvenergo выпустила в водохранилище Рижской ГЭС и в Кишэзерс 107 000 мальков, сообщила компания. 

Галерея: В водохранилище Рижской ГЭС и в Кишэзерс выпущено 107 000 мальков

В водоемы было выпущено 107 000 мальков судака, которые были выращены в томском питомнике научно-исследовательского института BIOR.

Как пояснили в Latvenergo, в этом году мальков судака выпускают в водохранилище ГЭС на Даугаве, в Кишэзерс и Булльупе. В общей сложности этим летом в водоемы отправятся 300 000 мальков.

Ежегодно компания Latvenergo выделяет компенсацию в размере 1,035 миллиона евро на программу восстановления рыбных ресурсов.


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