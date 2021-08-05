Фото ⟩ В водохранилище Рижской ГЭС и в Кишэзерс выпущено 107 тысяч мальков

В водоемы было выпущено 107 000 мальков судака, которые были выращены в томском питомнике научно-исследовательского института BIOR.

Как пояснили в Latvenergo, в этом году мальков судака выпускают в водохранилище ГЭС на Даугаве, в Кишэзерс и Булльупе. В общей сложности этим летом в водоемы отправятся 300 000 мальков.