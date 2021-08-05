Фото ⟩ В водохранилище Рижской ГЭС и в Кишэзерс выпущено 107 тысяч мальков
В среду, 4 августа, Latvenergo выпустила в водохранилище Рижской ГЭС и в Кишэзерс 107 000 мальков, сообщила компания.
В среду, 4 августа, Latvenergo выпустила в водохранилище Рижской ГЭС и в Кишэзерс 107 000 мальков, сообщила компания.
Галерея: В водохранилище Рижской ГЭС и в Кишэзерс выпущено 107 000 мальков
В водоемы было выпущено 107 000 мальков судака, которые были выращены в томском питомнике научно-исследовательского института BIOR.
Как пояснили в Latvenergo, в этом году мальков судака выпускают в водохранилище ГЭС на Даугаве, в Кишэзерс и Булльупе. В общей сложности этим летом в водоемы отправятся 300 000 мальков.
Ежегодно компания Latvenergo выделяет компенсацию в размере 1,035 миллиона евро на программу восстановления рыбных ресурсов.