Норвежские "пляжники" не пустили Плявиньша и Точса в финал Олимпиады
Латвийский дуэт пляжных волейболистов Мартиньш Плявиньш и Эдгар Точс потерпел поражение в полуфинале Олимпийских игр в Токио.
Латвийский дуэт пляжных волейболистов Мартиньш Плявиньш и Эдгар Точс потерпел поражение в полуфинале Олимпийских игр в Токио.
В 1/2 финала олимпийского турнира Плявиньш и Точс уступили норвежскому дуэту Андерс Мол/Кристиан Сёрум - 0:2 (15:21, 16:21).
Таким образом, на дебютной для себя Олимпиаде Мартиньш Плявиньш и Эдгар Точс остановились на полуфинальной стадии. Далее латвийских "пляжников" ожидает поединок за бронзовые медали, который состоится 6 августа. Время и соперник будут определены позднее.
Сегодня также состоялся полуфинал в женских соревнованиях, в котором латвийские пляжные волейболистки Тина Граудиня и Анастасия Кравченока уступили австралийкам Мариафе Артачо дель Солар и Талике Клэнси. Теперь им тоже предстоит матч за третье место.
Напомним, латвийские "пляжники" на группововм турнире Олимпийских игр обыграли чешский дуэт Перушич/Швейнер, а также действующих чемпионов мира Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского, которые представляют команду Олимпийского комитета России (ОКР). В заключительном матче группового этапа Точс и Плявиньш уступили мексиканскому дуэту Гастон/Рубио со счётом 0:2.
В 1/8 финала Плявиньш и Точс обыграли бразильцев Эвандру и Бруно Шмидта со счётом 2:0, а в четвертьфинале обыграли бразильцев Алиссона Серутти и Альваро Филью со счётом 2:0 (21:16, 21:19).
Олимпийские чемпионы по пляжному волейболу определятся 6 и 7 августа.
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