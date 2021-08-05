Норвежские "пляжники" не пустили Плявиньша и Точса в финал Олимпиады

В 1/2 финала олимпийского турнира Плявиньш и Точс уступили норвежскому дуэту Андерс Мол/Кристиан Сёрум - 0:2 (15:21, 16:21).

Таким образом, на дебютной для себя Олимпиаде Мартиньш Плявиньш и Эдгар Точс остановились на полуфинальной стадии. Далее латвийских "пляжников" ожидает поединок за бронзовые медали, который состоится 6 августа. Время и соперник будут определены позднее.

Сегодня также состоялся полуфинал в женских соревнованиях, в котором латвийские пляжные волейболистки Тина Граудиня и Анастасия Кравченока уступили австралийкам Мариафе Артачо дель Солар и Талике Клэнси. Теперь им тоже предстоит матч за третье место.

Напомним, латвийские "пляжники" на группововм турнире Олимпийских игр обыграли чешский дуэт Перушич/Швейнер, а также действующих чемпионов мира Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского, которые представляют команду Олимпийского комитета России (ОКР). В заключительном матче группового этапа Точс и Плявиньш уступили мексиканскому дуэту Гастон/Рубио со счётом 0:2.

В 1/8 финала Плявиньш и Точс обыграли бразильцев Эвандру и Бруно Шмидта со счётом 2:0, а в четвертьфинале обыграли бразильцев Алиссона Серутти и Альваро Филью со счётом 2:0 (21:16, 21:19).

Олимпийские чемпионы по пляжному волейболу определятся 6 и 7 августа.