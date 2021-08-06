Видео ⟩ В Латвии мужчины засняли встречу с медведем лицом к лицу 🐻

В распоряжение портала Apollo попало видео этой встречи, но автор ролика неизвестен.

Видео: Встреча с медведем

На видео двое мужчин отправились к медведю ближе. Зверь, в свою очередь, отдыхал на поваленном дереве и не боялся людей.

Один из мужчин на видео говорит, что медведь полакомился их едой.

Анонимный житель Вийциемской волости порталу Apollo сообщил, что несколько недель назад в округе шишкосушилки уже были замечены следы медведей.

Напомним, поскольку жители страны все чаще выезжают отдыхать на природу, в прошлом году было получено больше всего сообщений о бурых медведях (Ursus arctos), и это одно из свидетельств того, что количество медведей в Латвии за последние годы увеличилось.

Начальник Департамента охраны природы (DAP) Гита Строде объясняет, что такое количество сообщений о медведях связано с тем, что люди отправляются на природу и отдыхают вдали от хоженых троп, а также все чаще используют различные гаджеты, например камеры наблюдения, возле кормушек для животных.