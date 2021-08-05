Чт, 5.08.2021
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Полиция Елгавы расследует смерти двух молодых людей. Они могут быть взаимосвязаны

Иллюстративное фото ФОТО: Pexels

Полиция Елгавы расследует гибель двух молодых людей, - говорит Арлита Долга, представитель Земгальского регионального управления Госполиции.

Ночью на четверг, 5 августа, в одной из городских квартир был обнаружен труп молодой женщины с признаками насильственной смерти. В эту же ночь у одного из зданий Елгавы найден труп молодого человека.

По факту происшествия возбуждено два уголовных дела с целью выяснения точных обстоятельств происшествия. Также будут проводиться экспертизы для определения причин смерти людей.

По имеющейся у полиции информации, эти два дела взаимосвязаны. Молодой человек мог сначала совершить преступление против молодой женщины, а затем покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с крыши здания.

В полиции воздерживаются от дальнейших комментариев по поводу случившегося.


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