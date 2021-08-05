Полиция Елгавы расследует смерти двух молодых людей. Они могут быть взаимосвязаны

Ночью на четверг, 5 августа, в одной из городских квартир был обнаружен труп молодой женщины с признаками насильственной смерти. В эту же ночь у одного из зданий Елгавы найден труп молодого человека.

По факту происшествия возбуждено два уголовных дела с целью выяснения точных обстоятельств происшествия. Также будут проводиться экспертизы для определения причин смерти людей.

По имеющейся у полиции информации, эти два дела взаимосвязаны. Молодой человек мог сначала совершить преступление против молодой женщины, а затем покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с крыши здания.