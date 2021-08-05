Чт, 5.08.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Латвийский пятиборец Швецов занимает 2-е место после фехтования на Олимпиаде в Токио

Павел Швецов ФОТО: AFP/SCANPIX

В четверг, 5 августа, представитель Латвии Павел Швецов на Олимпиаде в Токио стартовал в современном пятиборье с седьмого места в фехтовании.

Сразившись с каждым, Швецов выиграл 22 из 35 боёв, набрав 232 очка и заняв седьмое место после первой дисциплины.

Наилучшего результата достигли британский спортсмен Джозеф Чунг и представитель команды Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Лифанов, которые одержали победу в 25 поединках. Это принесло им по 250 очков.

Соревнования в остальных дисциплинах состоятся в субботу, 7 августа. Пятиборцам предстоит провести ещё один раунд в фехтовании, проплыть 200 метров свободным стилем, пробежать 3 тысячи метров, а также поучаствовать в соревнованиях по конкуру и стрельбе из пистолета.

Лучшим достижением олимпийского дебютанта Швецова до сих пор была победа на этапе Кубка мира в Будапеште в конце марта.


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