Фото ⟩ Фотографируют и общаются с детьми. Родителей в Латвии беспокоит подозрительный микроавтобус

Некоторое время назад микроавтобус был замечен в Тукумском крае. Как сообщает программа Panorāma, для выяснения мотивов владельцев микроавтобуса, Госполиция призывает незамедлительно сообщать о случаях встречи с ним.
"Улица Смилшу, улица Лаубитес, улица Цепля и все, кто вокруг, будьте осторожны. Сегодня этот автобус подъехал к нашему дому, люди в нем расспрашивали нашего младшего ребенка 6 лет, который стоял у забора", - говорится в публикации женщины в социальной сети.
Похожая ситуация случилась с жителем Тукумса Виктором. Он говорит, что сам находился в помещении, когда его ребенок загорал во дворе и слушал музыку в наушниках.
Девочка находилась в месте, которое трудно увидеть с дороги, т.к. двор отделен от дороги забором и рядом деревьев.
Проезжающие спросили, где мама, где папа, но, заметив папу, быстро уехали.
Виктор беспокоится о безопасности детей.
Хотя люди в соцсетях делятся своими наблюдениями с другими, до полиции информация не дошла, а последнее сообщение было получено в марте. Родителям также стоит обсудить такие ситуации со своими детьми - как действовать, если к ним обращается незнакомец.