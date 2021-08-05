Фото ⟩ Фотографируют и общаются с детьми. Родителей в Латвии беспокоит подозрительный микроавтобус

Некоторое время назад микроавтобус был замечен в Тукумском крае. Как сообщает программа Panorāma, для выяснения мотивов владельцев микроавтобуса, Госполиция призывает незамедлительно сообщать о случаях встречи с ним.

"Улица Смилшу, улица Лаубитес, улица Цепля и все, кто вокруг, будьте осторожны. Сегодня этот автобус подъехал к нашему дому, люди в нем расспрашивали нашего младшего ребенка 6 лет, который стоял у забора", - говорится в публикации женщины в социальной сети.

Похожая ситуация случилась с жителем Тукумса Виктором. Он говорит, что сам находился в помещении, когда его ребенок загорал во дворе и слушал музыку в наушниках.

Девочка находилась в месте, которое трудно увидеть с дороги, т.к. двор отделен от дороги забором и рядом деревьев.

Проезжающие спросили, где мама, где папа, но, заметив папу, быстро уехали.

Виктор беспокоится о безопасности детей.